Piloto atravessa águas do rio Xingu em cima de moto em alta velocidade: 'No Brasil, só eu faço isso'

Um fato inusitado chamou a atenção de diversos banhistas que estavam na Praia do Pedral nesta segunda-feira (14), após o piloto Wenderson Fernandes, mais conhecido como “Nenén da Taboca”, atravessar o rio Xingu em cima de uma moto em alta velocidade, em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. Para conseguir flutuar pelas águas, a motocicleta estava equipada com "pranchas" e um pneu traseiro de borracha e modificado.

No vídeo, é possível observar o momento em que Nenén da Taboca sai da faixa de areia, acelera e pega velocidade ao longo do rio, sob gritos de incentivo e aplausos das pessoas presentes. Decidido a apresentar a cena radical pelas águas, o piloto esteva a bordo de uma motocicleta estilo Kawasaki 450 adaptada com a qual percorreu cerca de 1,2 mil metros pelo rio Xingu.

Essa foi mais uma de suas tentativas em realizar o surfe com a moto, já que Nenén havia tentado fazer a manobra, mas acabou “naufragando” nove vezes. Em entrevista ao jornal Fato Regional, o piloto contou que, por esse motivo, temeu andar mais, até porque o rio estava agitado o bastante e estava com medo que afundasse novamente.

Técnica de “surfar nas águas”

A técnica de surfar com a moto nas ondas foi inspirada nos sistemas de Robbie Maddison, da Austrália, em que o seu recorde pessoal é de 2,4 mil metros sobre as águas. Apesar de o australiano ser o primeiro a conseguir realizar a manobra no mundo, o piloto Neném da Taboca foi o único, até o momento, no Brasil que escolheu, inclusive, experimentar a técnica em um rio do Pará.

Quem é o piloto que "andou" sobre as águas?

O piloto Wenderson Fernandes ou “Nenén da Taboca”, como ficou famoso nas mídias sociais, costuma se aventurar em competições de motocross, uma modalidade desportiva de corrida com motocicletas. Ele decidiu começar seu novo projeto inspirado na técnica de Robbie após se acidentar em uma competição que o deixou com uma fratura na coluna e afastado das pistas durante três anos. Ao longo desse período foi que o piloto encontrou tempo para adaptar sua moto e permanecer firme com o seu sonho de estar sempre sobre rodas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)