VÍDEO: Motociclista se envolve em acidente, 'gira no ar' e surpreende web; assista

O que poderia ter terminado como um acidente fatal entre um motociclista e um carro, teve um final surpreendente. Após a colisão, o motorista da moto saiu andando logo após girar no ar por cima de um carro em um acidente ocorrido em Mogi das Cruzes, na Grande SP.

A cena foi registrada por uma câmera de segurança de uma clínica veterinária da região e as imagens surpreendem pela rapidez que o acidente ocorreu, bem como pelo impacto que não causou nenhum ferimento no motociclista, que cai em pé e depois segue andando. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (9).

De acordo com o médico veterinário e proprietário da clínica, ninguém ficou ferido na colisão e nenhum órgão foi acionado.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro que subia a rua Cardoso Siqueira vira direto na rua Antonio Cândido Vieira. Nesse mesmo instante, o motociclista que descia a Cardoso Siqueira bate na lateral do veículo.

Ele gira no ar até alcançar o lado do motorista e cai em pé, saindo andando pela faixa de pedestre até a calçada. Ele manca e depois senta na calçada. O motorista do carro para logo depois do acidente.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que vai analisar as circunstâncias da colisão e providenciar um levantamento da quantidade de acidentes no local para tomar providências necessárias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)