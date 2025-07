Jovem morre ao cair de moto após passar por lombada em Bragança nesta quinta-feira

Vanessa da Silva Gonçalves, de 22 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que dirigia e cair em Bragança, no nordeste paraense. O acidente aconteceu na avenida Polidório Coelho no bairro do Taíra. Informações preliminares apontam que a vítima estava saindo de uma arena com amigos quando, ao passar por uma lombada na via, se desequilibrou e caiu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. A jovem trafegava normalmente pela via quando perdeu o controle ao bater com uma lombada. Nenhum outro veículo passava pelo local no momento em que tudo aconteceu. Imediatamente, após o acidente, algumas pessoas que estavam nas proximidades tentaram ajudar.

Os amigos da jovem ainda solicitaram uma equipe de resgate para prestar os primeiros socorros. Ainda no local do acidente, a vítima já estava em estado grave. Vanessa foi levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela era conhecida na região por participar de uma comitiva de cavalgada na cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que a morte de Vanessa da Silva Gonçalves é investigada pela Delegacia de Bragança. "Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do acidente", completa a PC.