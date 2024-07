Com vitória do Ceará e empate do CRB, Paysandu perde posições na tabela da Série B

O tropeço do Paysandu diante do Brusque custou duas colocações ao time bicolor na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o final da 17ª rodada da competição, a vitória do Ceará-CE e o empate do CRB-AL, o Papão caiu de posição na classificação e está no 13º lugar.

Com a derrota por a 1 a 0 para o Brusque, o Bicola saiu da 10ª posição e passou a ocupar a 11ª colocação, com 23 pontos. No entanto, até o fechamento da rodada, a equipe de Hélio dos Anjos ainda corria o risco de perder o lugar para o CRB e Ceará.

Na última quinta-feira (25), os times entraram em campo no fechamento da rodada. O Ceará encarou o Botafogo-SP e venceu por 4 a 1. Com isso, o time chegou a 25 pontos e saltou da 13ª colocação para a oitava - entrando no G-8.

Já o CRB jogou contra o Goiás e a partida terminou empatada em 1 a 1. Assim, a equipe alagoana chegou a 24 pontos, um a mais que o Papão, e passou a ocupar a 11ª posição. Já o time goiano subiu para o sétimo lugar.

Assim, o Paysandu despencou duas posições na classificação. O líder do campeonato é o Santos, com 32 pontos. O vice-líder é o Vila Nova-GO. América-MG e Novorizontino, próximo adversário do Papão, completam o G-4.

Para recuperar as posições que perdeu, o Paysandu vai receber o Novorizontino, quarto colocado, e que está sem perder há sete jogos. No duelo, o time bicolor irá contar com o apoio da torcida na Curuzu, que tem sido uma arma da equipe no campeonato.

A partida ocorre na próxima segunda-feira (29), às 18h30, no estádio da Curuzu. O jogo terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal Mais.