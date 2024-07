Segundo campo do CT do Paysandu terá plantio de grama nesta sexta-feira (26)

Dando continuidade ao processo de estruturação do Centro de Treinamento Raul Aguilera, o Paysandu Sport Club iniciará na tarde desta sexta-feira (26/7) o plantio de grama no segundo campo de futebol. Após as fases de preparação, o espaço está pronto para receber mudas e sementes, que serão plantadas pelos jogadores e pelo técnico Hélio dos Anjos em um ato simbólico.

O momento simbólico ocorrerá antes do treino, por volta das 16h. O presidente Mauricio Ettinger e outros representantes do clube estarão presentes. “Estamos dando mais um passo importante, fortalecendo cada vez mais o nosso CT e potencializando o trabalho do futebol. Depois desse plantio, acreditamos que em outubro o campo já esteja apto para receber treinos”, afirmou Ettinger.

Segundo Ettinger, a diretoria está empenhada em acelerar a construção de novas instalações do CT Raul Aguilera. “Já fizemos a fundação de uma área que vai receber a academia. Hoje temos uma estrutura de vestiário provisória, mas que nos atende dentro das nossas necessidades. Em breve, vamos construir também o refeitório e outros espaços que são fundamentais para dar suporte ao trabalho dos atletas e da comissão técnica”, completou.

A primeira etapa do CT Raul Aguilera foi inaugurada em dezembro de 2023, com um jogo festivo entre ídolos bicolores que conquistaram o título da Copa dos Campeões e defenderam o Papão na histórica campanha da Copa Libertadores da América.

O Centro de Treinamento terá ao todo quatro campos – o terceiro já está em obra.