CT do Paysandu: Campo novo, academia, arquibancada e centro de saúde; diretor detalha obras; vídeo

O Paysandu inaugurou no ano passado o primeiro campo do Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro das Águas Lindas, na grande Belém. O clube bicolor segue investindo no patrimônio e um segundo campo será entregue ainda esse ano, além de academia e departamento de saúde.

A equipe de O Liberal conversou com o André Tavares, diretor do Centro de Treinamento bicolor. O dirigente abriu as portas do CT alviceleste e mostrou um pouco das obras que ocorrem no local. André adiantou que o segundo campo segue recebendo investimentos do clube e pediu ajuda do torcedor para que a obra acelere um pouco mais, além de citar a construção denominada de “Bloco 4”, que será uma área administrativa, mas que irá brigar academia e um departamento de saúde para os atletas.

“Foi entregue o primeiro campo em 2023 e o segundo será entregue agora em 2024. O andamento dele está bem adiantado, colocamos uma camada de seixo, em seguida vamos fazer a irrigação, uma camada de 15 centímetros e areia e a plantação da grama. Acredito que em outubro daria para inaugurar. A minha intenção é que seja na semana do Círio. O campo já está todo piqueteado, com a drenagem toda pronta, assim como as canaletas e estamos esperando as carradas de areia, que o clube conseguiu com um fornecedor e cada carrada contém 30 metros cúbicos, porém vamos precisar de 1.800 metros cúbicos de areia e a torcida pode nos ajudar com a areia grossa e média, para jogarmos no campo, pois a quantidade é grande e são mais ou menos 60 carradas de 30 metros cúbicos cada, para se ter uma ideia. Acredito que em 30 dias, o campo já esteja com toda a parte do campo com a areia colocada”, disse.

André Tavares é o diretor do CT do Paysandu (Ivan Duarte / O Liberal)

Custos da obra

André Tavares acompanha de perto toda a obra do CT do Papão. Para dirigente, o primeiro campo foi praticamente feito com o apoio do torcedor, que sonhou e fez do CT uma realidade no Paysandu. Tavares fez uma avaliação do valor de um campo de futebol idêntico ao que foi feito pelo Papão.

“No primeiro campo o Paysandu gastou muito pouco, pois tivemos muitas doações. Muitos torcedores apaixonados doaram seixo, areia, equipamentos e até mão de obra. Se fossemos levantar os custos para se fazer um campo como esse, seria em torno de R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões, mas o Paysandu não gostou isso. Neste segundo campo clube investiu mais, pois só de areia, dava em torno de R$ 200 mil, o clube que está bancando. Depois vem a grama que gira em torno de R$ 70 a R$ 80 mil, fora a mão de obra e também para plantar a grama e queremos fechar com a empresa GreenLeaf, a mesma que está fazendo a manutenção do primeiro campo do CT”, comentou.

Pórtico do CT do Papão no bairro das Águas Lindas, na grande Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

Bloco 4

Mas as novidades no CT do Papão não param por aí. O clube já iniciou as obras do “Bloco 4”, área destinada ao administrativo do clube, mas que também irá contemplar a preparação física dos atletas, além de um departamento de saúde.

“Estamos fazendo a fundação e acabamos de concretar o ‘Bloco 4’, que é uma área do administrativo, com quase 800 metros quadrados. Nele também teremos academia, espaço para a fisioterapia, uma piscina pequena para ajudar na recuperação dos jogadores, além de pilates. O Bloco 4 será grande, com área administrativa e um departamento de saúde. É um investimento que gira em torno de R$ 800 mil. A primeira etapa iremos concluir agora, até a próxima sexta-feira com a concretagem e teremos uma laje de piso e outra de forro, mas nosso pensamento é entregar essa obra em seis meses, mas isso depende do fluxo de caixa e aí pode variar, até mesmo diminuir esse prazo se tiver um fluxo de caixa bom para a obra ser executada. A previsão é que em outubro ou novembro a obra seja entregue”, comentou.

Obras do Bloco 4 que abrigará academia, área administrativa e departamento de saúde já iniciaram (Ivan Duarte / O Liberal)

Arquibancadas e vestiários

Mas além das obras de academia, um novo campo para a equipe profissional, o Papão busca colocar em prática mais uma obra no CT. De acordo com André Tavares, a construção de arquibancadas e vestiário permanente está em pauta pela cúpula bicolor. O dirigente aguarda resposta para que as obras iniciem.

“Dormitórios, cozinha, refeitório será difícil ser feito nessa gestão. O que está previsto é entregar o segundo campo e o bloco 4. Talvez, pois conversei com o Maurício Ettinger e estamos esperando uma decisão do Roger Aguilera e do Fred Cabral, para que possamos fazer arquibancadas e embaixo também vestiários, pois o nosso vestiário é provisório. No Bloco 4 terá um vestiário, mas ele será pequeno que também atenderá os jogadores”, disse.

Segundo campo está recebendo areia e seixo e servirá para auxiliar nos treinamentos da equipe profissional (Ivan Duarte / O Liberal)

Passo gigante

André Tavares comentou sobre a importância em ter um CT equipado e confortável, principalmente falando em futebol do Norte do país. Para o diretor, o Paysandu está dando um passo gigante.

“O que é importante salientar é que o Paysandu está dando um passo largo inimaginável. Vamos entregar dois campos em dois anos, com um bloco prontos, com academia e até consultório odontológico terá nesse local. No meu ponto de vista como torcedor apaixonado que sou pelo Paysandu, é um passo enorme. Se esse Bloco 4 estiver pronto até o final do ano, será uma glória ao Paysandu”, falou.

Planta da obra do Bloco 4 do CT alviceleste (Ivan Duarte / O Liberal)

Apoio da Fiel Bicolor

O dirigente bicolor pediu também o apoio da torcida nesse momento, para que as obras no CT Raul Aguilera possa continuar e que acelere. André comentou a importância da contribuição do torcedor e pediu doações de carradas de areia.

“A torcida é apaixonada pelo Paysandu. O CT é uma realidade desde o ano passado. Imagina ter dois campos prontos e mais um bloco administrativo todo construído, será uma benção. É muito difícil um clube do Norte fazer isso, é uma vitória. Esse primeiro campo só saiu graças a muitos torcedores, ninguém deu dinheiro, diga-se de passagem, as pessoas doaram materiais, equipamentos e foi fácil fazer. A torcida vendo tudo acontecer fica mais fácil, pois não tem mentiras, histórias e sonhos, mas tem realidade. A torcida precisa acreditar para ajudarmos a terminar de uma vez o segundo campo. Você que é torcedor do Paysandu nos ajude e precisamos de carradas de areia grossa e média. Esse segundo campo está saindo e se Deus quiser em outubro será inaugurado”, finalizou.

CT do Papão é um verdadeiro canteiro de obras (Ivan Duarte / O Liberal)

Quando tudo começou

A construção do CT do Paysandu iniciou na temporada de 2016. Na época, o mandatário bicolor era Alberto Maia, com a inauguração de um pórtico, porém, as obras pararam nas outras gestões e voltou a ser pauta na administração de Ricardo Gluck Paul, que foi presidente do Papão de 2019 a 2020, mas nesse período, por conta da pandemia de covid-19, a obra também parou. Mas foi na gestão de Maurício Ettinger que o CT ganhou uma sequência e, no ano passado, teve a inauguração do seu primeiro campo, que é utilizado desde então pela equipe principal comandada pelo técnico Hélio dos Anjos.