Paysandu: Ettinger diz que posição sobre paralisação do Brasileirão é discutida com a Libra; entenda

Com a tragédia no Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício para os clubes que disputam as divisões do Campeonato Brasileiro, filiados às federações estaduais, pedindo para que eles se posicionem sobre a possível paralisação da competição nacional. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que está analisando a situação.

Segundo o dirigente do Papão, que tem jogo marcado para este domingo (12), contra o Mirassol, em São Paulo, o clube está "conversando" com Federação Paraense de Futebol (FPF) e com a Libra (Liga do Futebol Brasileiro), para que a decisão seja feita em acordo com as outras equipes.

"Estamos conversando com FPF e Libra para tomarmos posição conjunta", disse Ettinger, que informou que a resposta será encaminha na próxima segunda-feira (13).

Também em contato com a reportagem, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, destacou que os ofícios enviados pela CBF são direcionados para os clubes e que "eles precisam responder de acordo com suas realidades". "É uma comunicação direta entre CBF e clubes", afirmou.

A iniciativa sobre a paralisação do Brasileirão ocorreu por parte do Ministério do Esporte, na última sexta-feira (10). Por meio de um ofício, o órgão solicitou ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a paralisação do campeonato por conta dos graves impactos da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o dia 27 de abril.

Assim, a CBF enviou o documento para as equipes brasileiras para saber do posicionamento delas quanto ao assunto. O texto diz que os clubes precisam responder à solicitação em "caráter de urgência".

"Considerando que a CBF é a entidade organizadora de diversos outros Campeonatos, encaminhamos o presente ofício para os clubes filiados às Federações Estaduais e ao DF, para que se posicionem, de forma expressa e em caráter de urgência, sobre a paralisação recomendada pelo Ministério do Esporte", diz um trecho do ofício.

O Paysandu foi um dos clubes que prestaram solidariedade e se movimentaram para ajudar o estado. O Papão anunciou que parte da renda do jogo contra o Goiás, que ocorre na próxima quarta-feira (15), na Curuzu, será revertida em doações para o RS. Além disso, as camisas que os jogadores irão usar no jogo contra o Mirassol, que será neste domingo (13), serão leiloadas e o dinheiro será doado para ações no estado.

Tragédia no Rio Grande do Sul

De acordo com a última atualização da Defesa Civil do RS, o número de mortos chegou a 136. Pelo menos 125 pessoas estão desaparecidas e 756 estão feridas. Desde o final de abril, o estado tem sido castigado pelas fortes chuvas e enchentes que provocam destruição e já deixaram milhões de pessoas afetadas.