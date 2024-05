VÍDEO: Paysandu vai leiloar camisas do jogo contra o Mirassol para ajudar vítimas no RS

O Paysandu é um dos clubes brasileiros que tem se manifestado para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O clube anunciou nas redes sociais que irá leiloar as camisas que os jogadores irão usar na partida contra o Mirassol, no próximo domingo (12), na Série C do Brasileirão.

Uma das peças será a do atacante e artilheiro do clube, Nicolas. O jogador é gaúcho, natural de Alegria, interior do estado. A cidade não aparece na lista das afetadas pelas fortes chuvas, mas, fica próxima de outros locais que tiveram danos.

"Essa camisa simboliza a nossa solidariedade, o respeito pelas vidas que foram perdidas e a esperança por dias melhores. Força meu Rio Grande do Sul", declarou Nicolas no vídeo de divulgação da ação.

A iniciativa do Papão é em parceria com a organização Play For A Causa, que fará os leilões das camisas.

Além das camisas que serão leiloadas, o Papão também anunciou que 50% da renda da venda dos ingressos do jogo contra o Goiás será destinado para ajudar as vítimas da tragédia no estado.

Por conta disso, o clube começou a vender as entradas de forma antecipada, na terça-feira (7). Assim, metade da renda arrecadada até sábado (11) será revertido em ajuda para o RS.

A partida entre Paysandu e Mirassol é válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre neste domingo (12), às 16h, no estádio Campos Maia, em São Paulo. O jogo terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.