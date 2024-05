Paysandu viaja para São Paulo atrás dos primeiros três pontos na Série B

A delegação bicolor já viajou rumo a São Paulo, onde terá um importante compromisso neste domingo (12). Contra o Mirassol, pela quarta rodada da Série B, o Paysandu vai em busca da primeira vitória na competição, depois de uma sequência indigesta de dois empates e uma derrota. Os dois times jogam a partir das 16 horas, no estádio municipal de Mirassol.

Até lá, a equipe ficará hospedada na cidade de São José do Rio Preto, distante cerca de 15 km do local da partida. Na bagagem bicolor, o principal item não poderia ser diferente da necessidade de vencer. Na visão do atacante Jean Dias, o elenco está vacinado com as observações da comissão técnica e fará de tudo para não desperdiçar a última bola.

"A gente sabe que é um campeonato muito difícil. Conseguimos fazer bons jogos, mas só isso não traz os pontos. Então procuramos consertar os erros, ver onde estávamos falhando. O professor conversou com a gente sobre vários aspectos, principalmente para que a gente não perca peças durante os jogos. Vamos em busca disso e se Deus quiser vamos voltar com os três pontos", observa o avançado bicolor.

"Falta o detalhe, esse último passe. Nós criamos bastante nesses últimos três jogos, mas falta empurrar a bola para o gol. A gente sabe que o nosso estilo de jogo é intenso e se a gente não perder nenhuma peça, vamos vencer, sim. Falta esse pequeno detalhe para que a gente consiga esses três pontos".

O atacante lembrou ainda da possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro a pedido do Ministério do Esporte. Para Jean, toda solidariedade com o povo gaúcho deve ser estendida até o limite, e o que for decidido, não só ele, mas todo o elenco irá acatar em respeito à situação emergencial.

"Se trata de pessoas. Eu sou um cara muito direto. O que decidem a gente apoio. Na cabeça do atleta é muito difícil .A gente que está longe já sente o impacto vendo as notícias, as histórias dos companheiros. Imagina que é de lá, quem está lá, sem dúvida alguma, se decidirem paralisar, vamos respeitar a decisão e torcer para que tudo se resolva", encerra.