Com apenas um gol marcado, Paysandu tem o segundo pior ataque da Série B; veja números

O mau início do Paysandu na Série B do Brasileirão pode ser explicado pelo desempenho ruim de setor ofensivo bicolor. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão é dono do segundo pior ataque da competição. Até o momento, o Bicola só fez um gol na competição.

O único tento azulino foi marcado pelo atacante venezuelano Esli García, na partida contra o Botafogo-SP, em casa, pela segunda rodada. Nos outros dois jogos pela competição, o Papão passou em branco no marcador.

O ataque do Papão apresenta os mesmos números que o do Guarani, lanterna da competição, ainda sem pontos conquistados. Ao contrário do que ocorreu com o Bicola, que empatou o jogo no qual marcou gol, o Bugre Campineiro foi goleado pelo Santos-SP, por 4 a 1, quando balançou as redes.

No entanto, quem tem números ofensivos piores que Paysandu e Guarani é o Avaí-SC. A equipe catarinense ainda não marcou gols nesta Série B e briga na parte debaixo da tabela. O Leão da Ilha tem um ponto conquistado e está na 17ª colocação, a primeira dentro do Z-4.

Próximo compromisso

O Papão pode melhorar os números ofensivos e subir na tabela neste domingo (12). Às 16h, no estão Campos Maia, em Mirassol, o Bicola enfrenta o time da casa. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.