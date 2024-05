De volta ao elenco, zagueiro do Paysandu promete empenho contra o Mirassol: 'Estamos preparados'

Um mês após a última partida oficial, o zagueiro Lucas Maia volta a ser relacionado para um compromisso, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os bicolores encaram o Mirassol neste domingo (12), precisando da primeira vitória para embalar o time na competição e aliviar a tensão da torcida, que começa a se incomodar com o jejum de vitórias.

A causa do afastamento do defensor foi uma lesão na panturrilha, que o obrigou a ficar de fora a partir daí. "Foi um período difícil, por estar todo esse tempo parado, mas graças a Deus passei por todo o processo de recuperação e hoje estou 100%, à disposição do professor", diz Maia, que precisará retomar a vaga, atualmente ocupada por Yeferson Quintana, expulso na partida contra o Avaí.

"Entre nós a briga é bem saudável. A gente respeita um ao outro, sabemos da qualidade de cada um e isso favorece muito o Paysandu, que tem jogadores de qualidade em todas as funções. Não ter vaidade é muito bom para o grupo, pois só eleva o nível e deixa uma sombra para quando um não estar, outro vem suprindo as necessidades", conta. Além dele, estão à disposição para a defesa bicolor Luan Freitas, Lucca Carvalho, Carlão e Wanderson, que vem mantendo a titularidade desde o ano passado. Maia se diz pronto para a disputa.

"Eu já estou de volta, treinando com o grupo desde a semana passada, fazendo treinos intensos sem sentir desconforto. Foi um período difícil, mas estar de volta é muito bom e me anima em ajudar o grupo nesse começo de Série B. Sabemos que ainda não ganhamos, mas comentamos entre nós que falta um detalhe para a vitória vir. Temos condições de ganhar de qualquer adversário", garante.

Disputas à parte, o defensor também encontrou tempo para falar sobre as enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Maia é natural de Porto Alegre e aproveitou para pedir que as pessoas continuem ajudando como podem, para melhorar a vida de quem perdeu tudo.

"Momento muito delicado. Eu sou de Porto Alegre, nascido e criado. Ver os vídeos, notícias, saber que minha família e amigos estão lá é um momento muito triste. Longe a gente não pode fazer muita coisa. A mensagem que eu deixo é que continuem ajudando. Sei que muitos ajudaram, e é importante continuar, pois isso nos une. O povo brasileiro mandando ajuda, que assim seja, pois o povo gaúcho precisa dessa solidariedade", encerra.