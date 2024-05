Atacante cita comemoração inusitada no título do Paysandu na Copa Verde: 'bebeu cerveja no sapato'

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde com três títulos e a primeira conquista ocorreu há oito anos, no dia 10 de maio de 2016, o Papão levantou a taça da competição regional pela primeira vez, longe de casa, em uma decisão contra a equipe do Gama-DF, fora de casa. O atacante Leandro Cearense fez parte do elenco e foi importante na conquista, conversou com a equipe de O Liberal e relembrou o título. O jogador citou a comemoração e que teve jogador tomando cerveja em sapato.

A equipe paraense já havia “batido na trave” na temporada 2014, em uma decisão da Copa Verde, foi na primeira edição da competição, contra o Brasília-DF, nas disputas de pênaltis. Em 2015 o Papão ficou na semifinal, eliminado pelo Remo e em 2016 enfim o primeiro título veio, eliminando o maior rival na competição e com direito a um mosaico na grande final feito pela torcida em Belém.

Leandro Cearense (à esquerda) marcou um dos gols do Papão na final (Fernando Torres / Paysandu)

Para Cearense, a conquista da Copa Verde foi uma das maiores festas que já viu, tanto no estádio, hotel e também em Belém. Para o centroavante marcou o gol feito no jogo em Belém, na vitória por 2 a 0, que deu tranquilidade ao time para o jogo de volta, vencido pelo Gama por 2 a 1.

“As melhores lembranças na conquista foi a festa que fizemos na casa dos caras [Gama-DF]. A torcida do Paysandu lotou o setor destinado a ela em Brasília (DF), acabou do jogo a torcida invadiu o gramado e aquilo não tem como esquecer, foi surreal. A outra situação que não esqueço foi eu marcando o segundo gol na final, em Belém e a torcida cantando ‘Ah, é Cearense!’. Não tem como esquecer e sempre revejo esse vídeo no YouTube”, falou.

O atacante que disputou o Parazão deste ano pela Tuna Luso Brasileira, relembrou que a comemoração do título da Copa Verde do Paysandu em 2016, teve um fato inusitado durante a comemoração no hotel, onde jogadores tomaram cerveja em um local improvável.

“O gol que fiz já no final do jogo, deu tranquilidade. Já fomos ao jogo mais tranquilos, com o placar de 2 a 0. E depois foi uma comemoração foi coisa de louco, comemoração no estádio, no hotel teve jogador que bebeu cerveja no sapato. Festa no avião e quando chegamos em Belém foi coisa de outro mundo. Todo jogador quer andar em carro do Corpo de Bombeiro comemorando com a taça. Torcida acompanhando a gente do Aeroporto até à Curuzu. Festa gigante de uma torcida apaixonada”, disse.