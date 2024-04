TBT: relembre 3 vezes em que o Paysandu eliminou o Remo na Copa Verde

Quem acompanha o futebol paraense e até mesmo quem não é tão familiarizado com o tema, sabe que uma partida entre Remo e Paysandu movimenta torcedores de todo o Pará. Considerado um dos maiores clássicos do futebol do país, as disputas entre os times iniciaram em 1914, com a rivalidade crescendo cada vez mais, muito por conta dos jogos decisivos em torneios paraenses.

O mais recente clássico Re-Pa foi na noite da última quarta-feira (10/4), no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde, onde o Papão venceu e saiu com a vaga garantida para a final do campeonato, após decisão nos pênaltis.

E nesta quinta-feira (11/4), dia de #TBT, relembre três vezes em que o Paysandu eliminou o Remo em competições regionais.

Veja 3 vezes em que o Paysandu eliminou o Remo na Copa Verde

1- Copa Verde 2016: Em jogo de seis gols, o Papão leva a melhor diante do Remo

Durante o primeiro tempo, o Clube do Remo foi superior ao Paysandu, mas foi o Paysandu que balançou as redes. Primeiro com Betinho, de pênalti. Ciro empatou no minuto final da etapa inicial. Mais consciente na partida, o Papão chegou ao segundo gol com Rodrigo Andrade. Ciro empatou, e Raí marcou duas vezes: Remo 2 x 4 Paysandu.

2- Copa Verde 2019: Paysandu elimina Remo com gols nos acréscimos

No dia 6 de outubro de 2019, Paysandu e Remo se enfrentaram pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Na primeira partida, houve um empate de 0 a 0, mas no segundo jogo, a partida emocionante foi decidida nos minutos finais, que terminou com a vitória bicolor por 3 a 1. Veja os melhores momentos desse jogo:

Na final, o Paysandu enfrentou o Cuiabá-MT e o Dourado acabou conquistando o bicampeonato da Copa Verde dento do Mangueirão, nas disputas de pênaltis.

3- Copa Verde 2023: Paysandu reverteu a vantagem do Remo e levou o jogo para os pênaltis

Na noite do dia 29 de março de 2023, Paysandu e Remo se enfrentaram na semifinal da Copa Verde daquele ano. O Leão entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. No entanto, o Paysandu conseguiu reverter essa vantagem e conquistou a classificação, com o placar final de 2 a 1. Veja os melhores momentos:

