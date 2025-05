Entre Parazão, Série B e Copa do Brasil, Remo e Paysandu terão maratona de jogos em maio; veja

A dupla Remo e Paysandu vive momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, as equipes terão algo em comum neste mês de maio: uma maratona de jogos, com o Papão tendo mais compromissos para administrar. O clube bicolor disputará sete jogos, em três competições diferentes, enquanto o Leão Azul fará seis partidas.

Para o Paysandu, o mês será mais intenso, pois o time terá compromissos na Série B, Campeonato Paraense e na Copa do Brasil. O primeiro jogo será no próximo sábado (3), contra o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro.

Já o segundo será válido pelo jogo de ida da final do Parazão, contra o Remo, na quarta-feira (7), no Mangueirão. Ainda em Belém, o Bicola fará a segunda partida da final do Paraense contra o Leão Azul, no domingo (11).

VEJA MAIS

Após a decisão, a equipe não terá tempo para descanso e enfrentará o América-MG no dia 14, na Arena Independência, pela Série B. Quatro dias depois, o compromisso será contra o Goiás-GO, também pela Série B, no Mangueirão.

Em seguida, o Papão viajará até Salvador para encarar o Bahia, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O mês de maio termina com a partida contra o Novorizontino-SP, em São Paulo, no dia 25, em jogo válido pela nona rodada da Série B.

Nesta primeira parte da temporada, o Papão tem disputado vários jogos em competições diferentes. Em abril, por exemplo, foram oito partidas entre Campeonato Brasileiro, Estadual, Copa Verde e Copa do Brasil.

Já o Remo enfrentará o Amazonas-AM neste sábado (3), no Mangueirão. Depois disso, o clube foca nos jogos da final do Paraense contra o Bicola. Em seguida, a equipe azulina encara o Vila Nova-GO em casa, na quarta-feira (14).

Depois, viajará a Goiânia para o duelo contra o Atlético-GO, no dia 18, e encerrará a maratona em casa, no sábado (24), quando receberá o Volta Redonda.

Além de ter mais jogos, o Paysandu também fará mais viagens. Nesse período, a equipe bicolor visitará quatro cidades: Volta Redonda (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Novo Horizonte (SP). Com isso, a preparação física dos jogadores será bastante exigida, e o clube pode sofrer com o desgaste.