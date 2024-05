Cuiabá x Vila Nova: Depois de um mês, Paysandu vai conhecer adversário na final da Copa Verde

O Paysandu está em busca do tetracampeonato da Copa Verde. O Papão eliminou o seu maior rival, o Remo, no dia 10 de abril, nos pênaltis e avançou à decisão da competição regional, porém, mais de um mês de pois, o clube paraense irá conhecer seu adversário na grande final. Cuiabá-MT x Vila Nova-GO decidem neste sábado (11), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), quem irá enfrentar o clube paraense na final.

Na chave Norte o Paysandu foi o melhor e garantiu a vaga na decisão. Já na chave Centro-Oeste e Sudeste, Cuiabá x Vila Nova brigam por uma vaga na grande final. O Vila está em vantagem na disputa, já que venceu o Dourado pelo placar de 2 a 0, no jogo de ida ocorrido no dia 17 de abril, no Estádio Onésio Brasileiro de Alvarenga, o OBA, na cidade de Goiânia (GO). Em casa e com apoio do seu torcedor, o Cuibá tenta reverter a vantagem do Tigre e para avançar à final, precisa vencer por três gols de diferença para passar de fase de forma direta ou vencer por dois gols de diferença para levar a decisão do finalista para as disputas de pênaltis.

A Copa Verde 2024 terá uma final repetida. O Paysandu já enfrentou o Cuiabá na decisão de 2019 e o Dourado levou a melhor dentro do Mangueirão, nas penalidades. Caso o Vila Nova avance à decisão, o clube goiano irá reeditar a finalíssima com o Paysandu jogada em 2022, quando o clube paraense levou a melhor, dentro do Estádio Serra Doirada, em Goiânia (GO), também nas disputas de pênaltis.

O torneio está 11ª edição e o Paysandu é o maior detentor de títulos da competição. O Papão levantou as taças da Copa Verde nos anos de 2016 (contra o Gama-DF), 2018 (contra o Atlético Itapemirim-MG) e 2022 (contra o Vila Nova). Já o Cuiabá tenta igualar o Paysandu em números de títulos da competição. O Dourado conquistou os títulos da Copa Verde de 2015 (contra o Remo) e também em 2019 (contra o Paysandu). Entre os semifinalistas desse ano, o Vila Nova é o único clube que ainda não conquistou a taça da Copa Verde e tenta o título inédito. O Tigre foi vice-campeão duas vezes da competição, em 2021 (contra o Remo) e em 2022 (contra o Paysandu).