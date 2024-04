Vila Nova larga na frente e vence Cuiabá pela semifinal da Copa Verde

Jogando em casa, o Vila Nova correspondeu à esperança do torcedor e saiu na frente por uma vaga na decisão da Copa Verde, ao vencer o Cuiabá por 2 a 0. Os dois times se enfrentaram no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A decisão será no próximo dia 11 de maio. O vencedor encara o Paysandu na grande final.

O Vila teve um bom domínio no início do jogo e apresentou maior volume ofensivo. O Tigre teve duas chances perigosas com Naninho e Alesson, antes de abrir o placar aos 28 minutos, quando Alesson venceu uma disputa na área e finalizou com categoria.

Em desvantagem, o Dourado reagiu e começou a pressionar mais no ataque. Isidro Pitta teve uma chance de cabeça que levou perigo ao Tigre. Lucas Fernandes também finalizou, mas Dênis Júnior fez uma boa defesa para evitar o empate aos 42 minutos.

Na etapa complementar, com o time mais tranquilo em campo, o Tigrão passou a administrar o resultado na espera de um vacilo da defesa adversária, fato que aconteceu aos 17 minutos. João Vitor cobrou falta pela direita e Anderson Conceição cabeceou com potência no canto esquerdo de Walter, ampliando a vantagem do Vila para 2 a 0.

A partir daí o Cuiabá tentou pressionar para diminuir o prejuízo, mas terá de reverter a diferença em casa, no próximo dia 11, se quiser enfrentar o Paysandu em mais uma final de Copa Verde. O time paraense é o maior vencedor da competição e busca o tetra, enquanto Cuiabá acumula dois troféus, um deles conquistado sobre o Papão, em 2019. Já o Vila Nova foi vice em duas ocasiões, perdendo para o Remo, em 2021, e para o Paysandu, em 2022.