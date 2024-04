Paysandu e Remo ficam no empate em primeiro jogo da semifinal da Copa Verde

O primeiro jogo da semifinal da Copa Verde entre Paysandu e Remo foi marcado pela igualdade no placar. Os dois times duelaram na noite desta quarta-feira (3), no Mangueirão, e não conseguiram sair de um empate em 0 a 0. A decisão por uma vaga na final da competição será na próxima quarta-feira (10), novamente no Colosso do Bengui.

A partida começou tecnicamente comedida, com muitas trocas de passes no meio-campo, especialmente do lado bicolor. O Paysandu teve maior controle nos primeiros minutos, mas foi o Remo quem chegou na área. Aos sete ocorreu a primeira investida azulina em jogada pela esquerda com Pavani. O atacante invadiu a área, foi derrubado e acabou desarmado.

Com a velocidade de Kelvin, o Remo começou a marcar presença na área bicolor. Aos 11, o jogador recebeu pela direita, invadiu a área e mandou um chute colocado. Um instante depois o atacante voltou a arriscar em sobra de bola na grande área. Das duas oportunidades o goleiro Diogo Silva esteve bem posicionado. A primeira investida bicolor na área remista foi aos 14, com dois escanteios seguidos. No primeiro, e mais efetivo, Wanderson tocou de cabeça e Rangel tirou por cima.

Na melhor chance do primeiro tempo pelo lado azulino, Marco Antônio fez uma ligação direta e precisa com Ribamar, que descia pela esquerda da grande área. O atacante recebeu, invadiu e, de frente para o goleiro, chutou rasteiro para o lado oposto. A falta de calibre do camisa 9 foi ainda mais evidente aos 22, quando Pavani achou o centroavante bem posicionado e serviu a bola no mesmo espaço. Ribamar, em frente ao goleiro, chutou por cima, atingindo o travessão, para o desespero da torcida.

O desempenho do camisa 9 continuou controverso. Pouco tempo depois ele recebeu lançamento do campo de defesa, avançou com a bola em direção à grande área e acabou derrubado antes da finalização, ficando contrariado por não ter a penalidade marcada, quando, na verdade, perdeu o tempo do arremate. Nesse período, o Paysandu basicamente assistiu o desempenho do adversário, talvez confiante num eventual contra-ataque na costa azulina.

Aos 33, Edinho cobrou um escanteio fechado e quase fez um gol olímpico, no entanto, a melhor chance da primeira etapa veio em seguida, com a subida de Biel pela esquerda. O volante jogou na área e Edinho mandou um chute venenoso, defendido por Rangel no primeiro lance. João Vieira tentou o segundo, mas a bola saiu pela lateral remista.

2º Tempo

Na volta do intervalo, os dois times vieram com uma mudança cada. No Remo, Sillas reforçou a meia-ofensiva na vaga de Marco Antônio, enquanto Robinho entrou no lugar de Biel, com o objetivo de cadenciar mais as jogadas no meio e trabalhar passes no campo de defesa azulino. Na primeira bola do meia, ele encontrou Vinícius Leite livre na esquerda, mas a arbitragem assinou o impedimento.

Devagar, o Paysandu foi se soltando em campo, novamente com a presença de Robinho. Aos nove, Edílson cruzou pela direita, Nicolas se antecipou e acabou ajeitando para Robinho, que chegou de trás para o arremate perigoso. Logo em seguida, Bryan Borges cruzou alto e Nicolas desviou de cabeça, assustando o arqueiro remista.

Taticamente, o Paysandu voltou mais arrumado, com a linha adiantada. Antes apagado, o trio de ataque começou a incomodar. No lado oposto, Gustavo Morínigo mexeu no ataque, compondo o setor com Ronald e Ytalo, tendo o apoio de Sillas na criação. Apesar disso, o Paysandu continuou crescendo na partida, marcando maior presença no campo azulino. A última mudança azulina foi com a saída de Thalys, lesionado, e a entrada de Vidal. Das cinco, duas foram clínicas, a primeira com Jaderson.

O Paysandu seguiu agitando a defesa remista. Aos 23, Lucas Maia foi até o fundo, cruzou na área e Nicolas pulou de cabeça, deixando Marcelo Rangel irritado. O Remo respondeu com cobrança de bola parada na área. Ronald levantou e ninguém completou. As últimas mudanças no Papão foram com Michel Macedo, Esli Garcia e Ruan Ribeiro, nas vagas de Edílson, Vinícius Leite e Edinho.

Nos minutos finais da partida o Paysandu manteve a superioridade tática, pressionando as saídas de bola, com as linhas de marcação mais avançadas. Aos 42, Michel Macedo tentou a sorte num chute dentro da grande área e Marcelo Rangel segurou sem dificuldade. Aos 30, Val Soares chutou de fora da área. A pressão bicolor acompanhou o time até o apito final do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, aos 52 minutos de jogo.

Ficha Técnica

Data: 03/04/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Cartões Amarelos: Gabriel Bispo, Lucas Maia, Robinho, Edílson, Val Soares (Paysandu)

Paysandu: Diogo Silva; Edílson (Michel Macedo), Wanderson, Lucas Maia, Bryan; Gabriel Bispo (Val Soares), João Vieira, Biel (Robinho); Vinícius Leite (Esli Garcia), Edinho (Ruan) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Remo: Marcelo Rangel; Vidal (Vidal), Ícaro, Bruno Bispo, Raimar; Paulinho Curuá, Jaderson (Renato Alves), Pavani (Ronald), Kelvin, Marco Antônio (Sillas) e Ribamar (Ytalo).

Técnico: Gustavo Morínigo