CBF define calendário de jogos da semifinal e empurra decisão da Copa Verde para o mês de maio

Na quarta-feira (10), Clube do Remo e Paysandu jogam a partida decisiva da semifinal da Copa Verde. O primeiro jogo terminou em 0 a 0, deixando todas as emoções para o segundo confronto. Quem ganhar enfrentará o vitorioso de Cuiabá e Vila Nova na final. Sobre este embate, a CBF marcou as datas dos jogos, que terão intervalo de quase um mês entre o primeiro e o segundo, "empurrando" a final da competição para o mês de maio, na presença de um dos paraenses.

Enquanto Remo e Paysandu decidem a sorte nesta quarta (10), Vila e Cuiabá terão que aguardar um pouco, dada a quantidade de compromissos das duas equipes. O primeiro jogo será em 17 de abril, antes do Vila Nova começar sua jornada na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cuiabá já estará jogando na Série A. O jogo será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 20h (horário de Brasília).

VEJA MAIS



O segundo e derradeiro jogo acontecerá apenas em maio, no dia 11, na Arena Pantanal, às 19h (horário de Brasília). Os compromissos do Cuiabá na Série A e na Copa Sul-Americana causaram o adiamento do confronto pela Copa Verde.

Para alcançar a fase final, o Vila Nova derrotou o Rio Branco-ES e o Goiás, enquanto a jornada do Cuiabá passou pelo Porto Velho-RO e Brasiliense. Na outra chave, o Paysandu derrotou o Rio Branco-AC e o Manaus. O Remo, por sua vez, venceu o Trem-AP, e o Amazonas.