Bastidores: Remo pede e CBF troca quarto árbitro do Re-Pa da Copa Verde; entenda

O clássico Re-Pa da final do Campeonato Paraense terminou com muitas polêmicas, confusão em campo e reclamações em relação à arbitragem por parte do Remo. O clube azulino acusou Federação Paraense de Futebol de negligência na escalação do quarto árbitro Djonaltan Costa de Araújo para atuar no VAR. Próximo de mais um jogo contra o Paysandu, desta vez pela Copa Verde, o juiz foi escalado para a mesma posição e o Leão Azul informou que tomou as "providências cabíveis" contra a escalação.

"O Clube do Remo informa que já tomou as providências cabíveis contra escalação, por parte da CBF, do Sr Djonaltan, para a função de 4º árbitro na partida de volta pela semifinal da copa verde", afirmou o clube por meio de nota enviada ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com.

Nesta terça-feira (9), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escalação da arbitragem para o segundo jogo da semifinal da Copa Verde. Inicialmente Djonaltan Costa de Araújo foi selecionado para a função de quarto arbitro.

No entanto, após reclamação, a CBF modificou a escalação e a árbitra paraense Gleika Oliveira Pinheiro irá ocupar a posição no próximo clássico Re-Pa da Copa Verde. O trio dentro de campo será do Espírito Santo, Arthur Gomes Rabelo, comandará a partida, e terá o auxílio de Guthieri Javarini Rodrigues e Adilson Gomes de Oliveira.

Embate com a Federação

Na última segunda-feira (8), o Leão Azul já havia soltado um comunicado em que acusava a federação de negligenciar a solicitação do time contra a escalação de arbitragem local, com "históricos com histórico de prejudicarem o Clube do Remo", para ficar a frente do VAR.

A partida entre Remo e Paysandu, valida pelo primeiro duelo da final do Parazão, terminou com uma grande confusão em campo. Membros da comissão técnica da equipe azulino e bicolor brigaram no gramado. A principal reclamação dos azulinos era a arbitragem.

"Após a desastrosa arbitragem, ainda no domingo (7), a diretoria do Remo solicitou a integralidade dos áudios e vídeos do VAR, para fundamentar as providências que serão tomadas no âmbito disciplinar e jurídico. Todavia, até o momento nada foi entregue ao Clube", disse o time em um comunicado na última segunda-feira (8).

Agenda

Remo e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Mangueirão. O duelo vale uma vaga na final da Copa Verde. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Assim, os times chegam sem vantagens no confronto.