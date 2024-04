Re-Pa: FPF nega pedido feito pelo Remo para entregar áudios da cabine do VAR

A Federação Paraense de Futebol (FPF) negou o pedido feito pelo Clube do Remo para que fossem disponibilizados os áudios da cabine onde ficou instalada a equipe responsável pela condução do árbitro de vídeo (VAR) da partida contra o Paysandu, pela final do Campeonato Paraense. No entanto, a FPF negou o pedido argumentando que todo o processo foi feito dentro dos parâmetros adotados pelos próprios clubes e argumentou que a utilização do VAR requer um treinamento que poucos profissionais do Pará possuem.

"É importante a gente entender que para ser ter o VAR, você precisa de cinco pessoas na cabine. E nelas só atuam pessoas homologadas pela CBF. Essas pessoas homologadas pela CBF são treinadas e capacitadas. Nós só temos três pessoas capacitadas, ou seja, homologadas pela CBF, que são a própria Gleika, o Fernando Filho e o Djonaltan. Nenhum outro árbitro do Pará está capacitado", explica Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF.

Veja a resposta oficial da FPF para o pedido azulino:

A exigência azulina veio após a escalação do árbitro Djonaltan Costa de Araújo para atuar nas análises do equipamento, usado em casos específicos da partida, como revisão de lances para expulsão e penalidades. Djonaltan atuou ao lado de Luis Diego Nascimento Lopes, Gleika Oliveira Pinheiro e Olivaldo da Silva Moraes. Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos atuou como Quality Manager, que é o gerente de qualidade.

Além disso, o dirigente pontuou que o clube realmente pediu a presença de trio da Fifa, mas não fez nenhuma exigência sobre a equipe do VAR. "Houve um ofício dos clubes para que se tivesse a presença de trio Fifa. E nós atendemos. No entanto, não houve pedido para que a cabine do VAR também fosse Fifa. Na ausência do pedido, a FPF sempre vai priorizar o árbitro local". O dirigente disse ainda que, dentro das atribuições do equipamento, todos os lances foram devidamente checados.