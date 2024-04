Esli García comemora gol pelo Paysandu na Série B, mas revela cobrança: ‘não alcançamos o resultado’

O venezuelano Esli García foi o grande nome do Paysandu no empate em casa com o Botafogo-SP, no último sábado (27), pela segunda rodada da Série B. Com um belo gol marcado, o jogador caiu ainda mais nas graças da Fiel Bicolor, que vê o jovem jogador como um "xodó". Apesar de todo o carinho, recebido nos últimos dias, o atacante tem se cobrado bastante pela não obtenção de um resultado melhor para o Papão no final de semana.

"É muito bom marcar em casa, mas acho que estamos em dívida com a torcida. Pude marcar e ajudar meus companheiros, mas não chegamos ao resultado que queríamos. O lado bom é que o torneio está apenas começando e temos tempo para trabalhar ainda mais para conseguir melhores resultados", explicou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29).

Com gols importantes marcados pelo Paysandu, Esli tem sido um dos destaques da equipe neste início de temporada. Apesar do bom desempenho, a presença mais constante do jogador entre os titulares ainda é tratada com cautela pelo técnico Hélio dos Anjos, que prefere dar minutagem ao atleta de forma gradual.

Esli, inclusive, concorda com a atitude de Hélio. Na coletiva, ele disse que, nos últimos meses, tem contato com o apoio do treinador para se adaptar a vida em outro país. Além disso, ele afirmou que tem aproveitado o tempo no banco de reservas para treinar mais e ser ainda mais decisivo quando entrar em campo.

"Estou tranquilo com isso (baixa minutagem). A cada dia de trabalho eu sinto que melhoro mais. Já melhorei bastante desde que cheguei. O professor (Hélio dos Anjos) tem me ajudado muito aqui. Agora tenho que trabalhar todo o dia para estar bem e ajudar ao time quando for preciso", disse.

Provavelmente com Esli Garcia entre os relacionados, o Paysandu enfrenta o Avaí-SC nesta sexta-feira (3), às 19h, pela terceira rodada da Série B, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.