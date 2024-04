Paysandu: Nicolas não deve ser relacionado para jogo contra o Avaí-SC, afirma jornalista

O atacante Nicolas, artilheiro do Paysandu na temporada, não deve ser relacionado para a partida contra o Avaí-SC, nesta sexta-feira (03/05), pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. A informação é do jornalista Carlos Ferreira.

Segundo a apuração, Nicolas ainda não se recuperou de uma lesão na coxa, diagnosticada na última semana. O atleta, inclusive, nem foi relacionado para o jogo contra o Botafogo-SP, no sábado (27/04), no Mangueirão.

De acordo com a última nota divulgada pelo Paysandu, outros três jogadores estavam no departamento médico do clube: os volantes Gabriel Bispo e Val Soares, assim como o meia Robinho. Não há informações, no entanto, se esses atletas podem estar entre os relacionados na sexta diante do Avaí-SC.

Nicolas no Paysandu

Contratado no início do ano para ser a grande referência técnica do Paysandu, Nicolas é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols marcados. Ele, inclusive, foi o responsável por fazer o tento que consagrou o 50º título estadual bicolor, conquistado diante do Remo.

Série B

O Paysandu é uma das nove equipes que ainda não venceram na Série B do Brasileirão. Nas primeiras rodadas, o time bicolor perdeu para o Santos-SP e empatou com o Botafogo-SP, em partidas disputadas fora e dentro de casa, respectivamente.

O duelo contra o Avaí-SC será o terceiro do Papão no torneio e o segundo em casa. A partida será disputada no estádio da Curuzu, a partir das 19h, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.