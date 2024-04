Após críticas, presidente do Paysandu admite reformas no gramado da Curuzu para a Série B

O gramado do estádio da Curuzu, em Belém, está recebendo melhorias para a partida entre Paysandu e Avaí-SC, que ocorre na sexta-feira (03/05), às 19h, pela terceira rodada da Série B. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger.

Segundo o mandatário bicolor, técnicos estão trabalhando no gramado desde o início desta semana. A ideia é que o local esteja em melhores condições de jogo nesta sexta, mas ainda não com o nível de excelência cobrado pela direção.

Para preservar o gramado enquanto as reformas são realizadas. Todas as sessões de treino do Papão desta semana estão marcadas para ocorrer no CT do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém. Apesar do local não ter toda a estrutura da Curuzu, o gramado está em perfeitas condições.

Gramado alvo de crítica

O estado do gramado da Curuzu foi criticado pelo técnico bicolor, Hélio dos Anjos, em coletiva imprensa no último sábado (27/04), após o empate do Papão com o Botafogo-SP, pela Série C. A partida, segundo o treinador, foi realizada no Mangueirão devido ao péssimo estado do gramado do estádio do Papão.

"Você sabe porque nos jogamos aqui, não foi por causa de torcida, é porque nós temos uma empresa incompetente para cuidar do gramado da Curuzu. Incompetente ao extremo. Se nos tivéssemos jogado na Curuzu seria uma aberração perante o Brasil porque quem está transmitindo não é mais aquelas empresas que ficam ali só por trás, no YouTube, agora, você assiste na televisão aberta e fechada. Tem 30 dias que o clube comprou tudo, grama, adubo, tudo, vai lá ver como está o campo do Paysandu", disso o treinador.

Série B

O Papão joga contra o Avaí-SC na próxima sexta-feira (03/05), às 19h. Inicialmente, o jogo está marcado para ocorrer na Curuzu. O clube já iniciou a venda de ingressos. Até o momento, não há informações sobre mudança do local da partida.