Tonhão falta em reunião e conselheiros pressionam executivo sobre resultados do Remo na Série C

As cobranças sobre o atual momento do Clube do Remo deram o tom na reunião extraordinária ocorrida na noite desta segunda-feira (20), na sede social do clube. Membros do Conselho Deliberativo reuniram para cobrar explicações acerca do desempenho da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, que, embora tenha uma das folhas salariais mais elevadas, vem se acostumando a frequentar a parte inferior da tabela, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Do lado de fora da sede, um grupo de torcedores protestavam contra os resultados do time. Nem mesmo a demissão de Gustavo Morínigo, horas antes, amenizou a inquietude dos remistas que levaram faixas e gritaram palavras de ordem, causando grande desconforto em alguns presentes que se sentiram ofendidos com as críticas, sobretudo o ex-presidente Fábio Bentes, hoje presidente do Condel. Já o atual, Antônio Carlos Teixeira, não compareceu à reunião e, no seu lugar, mandou o vice, Glauber Gonçalves, que, junto ao executivo, foram sabatinados pelos conselheiros.

Em um dos momentos, Sérgio Papelin foi questionado por um conselheiro sobre o planejamento a curto, médio e longo prazo, sendo que o primeiro objetivo já estaria perdido. "Eu falei para ele que a vinda para o clube foi de bom grado, porém, nós temos um planejamento da Fundação Getúlio Vargas. O projeto a curto prazo fracassou totalmente. Temos péssimos jogadores, fizemos péssimos jogos e agora nos resta o médio e longo prazo. Vamos torcer por uma mudança de mentalidade", disse o conselheiro Marcelo Marçal.

Em resposta, o executivo justificou algumas das contratações e usou o exemplo do atacante Ytalo. "Ele veio como vice-artilheiro da Série B, estava credenciado a jogar no Remo", justificou. Em 17 jogos, o atacante marcou seis gols, apenas um pela Série C. Papelin também reforçou que, por ele, o clube não teria contratado o meia Camilo e o zagueiro Reniê, ambos já dispensados. Outro ponto abordado foi a condição do gramado do Baenão e a utilização do Centro de Treinamento do clube, localizado em Outeiro.

"Duas vezes na semana o elenco treina no CT, mas a maioria dos treinos é no Baenão. No entanto, temos uma empresa contratada para resolver a questão do gramado". Glauber comentou ainda sobre a utilização de jogadores oriundos das categorias de base. "Nós temos mais de cinco que foram levados para o profissional, mas a opção de jogo quem toma é a Comissão Técnica". A reunião terminou por volta das 22 horas, com a promessa de anúncio do novo técnico para esta terça-feira (21), cinco dias antes da partida contra o Náutico, pela 6ª rodada da Série C.