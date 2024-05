Luizinho Lopes, ex-Brusque, é principal cotado para assumir o Remo; veja lista de prioridades

O Remo já tem uma lista de treinadores para substituir Gustavo Morínigo, demitido nesta segunda-feira (20). Segundo fontes do Núcleo de Esporte de O Liberal ligadas aos bastidores do Leão, o clube trabalha com o nome de quatro treinadores. Esses profissionais serão contactados em ordem de prioridade.

A apuração indica que o principal cotado pela diretoria para assumir o Remo é o técnico Luizinho Lopes, que foi demitido nesta segunda, horas antes de Morínigo, do Brusque-SC. Pelo clube catarinense, o treinador conquistou o acesso à Série B e foi campeão da Recopa Catarinense, ambos na temporada passada. Neste ano, na Segundona, o treinador deixou o time com uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Caso as negociações com Luizinho não avancem, o Remo deve buscar o técnico Alan Aal, que treinava o Náutico-PE até março deste ano. No Timbu, o treinador conquistou apenas nove vitórias em 21 partidas, mas foi no Cuiabá-MT e CRB-AL onde teve os principais trabalhos. No time do Mato Grosso, o treinador liderou a equipe na campanha do acesso à Série A em 2020, e no Alagoas foi campeão alagoano.

Léo Condé é cotado para assumir o Remo (Divulgação)

A terceira opção da lista é Léo Condé, treinador que estava no Vitória-BA e foi demitido nesta segunda. Durante a passagem pela Toca do Leão, Léo Condé foi campeão da Série B 2023 e do Campeonato Baiano 2024.

A última opção para a diretoria azulina é o técnico Marcio Fernandes, que treina o Vila Nova-GO, clube de Série B e finalista da Copa Verde. O treinador, que tem um trabalho regular no Colorado - seis vitórias em 13 jogos - é conhecido do futebol paraense e já trabalhou no Remo e no Paysandu. No Leão, ele foi campeão paraense em 2019, e no Papão, Márcio conquistou a Copa Verde de 2022.

Márcio Fernandes já comandou Leão e Papão (Ronald Felipe / SCFC)