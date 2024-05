Vitória demite Léo Condé e imediatamente anuncia Thiago Carpini

O Vitória já tem um novo treinador após a demissão de Léo Condé na tarde da última terça-feira. Thiago Carpini, ex-técnico do São Paulo e Juventude, foi anunciado como o novo comandante do Rubro-Negro na noite de terça-feira, juntamente com seu auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli.

O clube informou que Carpini será apresentado em uma coletiva marcada para as 14h desta quinta-feira. Ele está na Europa, onde acompanhou treinos do PSG na França e do Real Madrid na Espanha. Prevê-se que ele chegue a Salvador na quinta-feira e faça sua estreia pelo Vitória já no próximo sábado, em um jogo contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

Carpini, de 39 anos, estava desempregado desde que foi demitido do São Paulo em abril deste ano. Ele assumiu o cargo em janeiro, depois de obter bons resultados com o Água Santa, vice-campeão paulista em 2023, e com o Juventude, vice-campeão da Série B no mesmo ano. No caso do Juventude, ele pegou a equipe na zona de rebaixamento da Segunda Divisão.

VEJA MAIS



Para contratá-lo, o São Paulo concordou em pagar uma multa de R$ 1 milhão ao Juventude. No entanto, sua passagem pela capital paulista foi breve. Ele enfrentou críticas devido à eliminação precoce no Paulistão contra o Novorizontino, à falta de desempenho contra Talleres-ARG e Cobresal na Libertadores, e às atuações ruins contra Fortaleza e Flamengo no Brasileirão.

Carpini dirigiu o São Paulo em 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 50% dos pontos.