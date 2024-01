São Paulo faz reunião para fechar com técnico Thiago Carpini

Thiago Carpini deve ser confirmado em breve como novo técnico do São Paulo. Uma reunião entre clube e agente do treinador, na manhã desta quinta-feira (11), deve selar o acerto entre as partes.

O Tricolor viu em Thiago Carpini características interessantes que fizeram o clube avisar ao Juventude que deve pagar a multa de R$ 1 milhão pelo treinador. Depois de tudo assinado, o técnico será anunciado.

Nesta quinta, Thiago Carpini já terá uma conversa por vídeo com Muricy Ramalho, coordenador técnico do Tricolor e que teve participação na escolha pelo novo comandante. A ideia é debater as primeiras ideias de Carpini para a montagem do time em 2024.

Conhecimento sobre elenco

Na discussão com a diretoria do São Paulo, Thiago Carpini apresentou conhecimento sobre o elenco, o que agradou bastante a diretoria. O clube entende que o mais importante, neste momento, seria ter um técnico que conhecesse bem os jogadores que terá à disposição em um possível acordo. Este é o caso de Thiago Carpini.

Além de saber detalhes do grupo de jogadores, o discurso do treinador coincidiu com o que a diretoria busca para o cargo. A ideia é ter um treinador que busque a formação de jovens e tente mesclar com os experientes nomes do elenco.