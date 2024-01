Dorival Júnior é o sexto técnico a sair do São Paulo para a Seleção; confira lista

Após a demissão de Fernando Diniz do comando técnico da Seleção Brasileira, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, tinha em Dorival Júnior seu plano A para assumir como treinador do escrete canarinho. Apesar da instabilidade política que ronda a CBF, foi confirmado no domingo (7) o acerto com Dorival, que já se despediu do elenco são-paulino.

Com isso, Dorival se torna o sexto técnico são-paulino a se juntar a uma seleção, sendo o terceiro a assumir a Seleção Brasileira. Através de pesquisa histórica feita por Alexandre Giesbrecht, do Anotações Tricolores, confira abaixo a lista dos treinadores que saíram do São Paulo diretamente a uma seleção nacional:

Vicente Feola (1958)* — Seleção Brasileira;

Aymoré Moreira (1962) — Seleção Brasileira;

Rubens Minelli (1979) — Seleção Saudita;

Juan Carlos Osório (2015) — Seleção Mexicana;

Edgardo Bauza (2016) — Seleção Argentina;

Dorival Júnior (2024) — Seleção Brasileira;

Vicente Feola, bi-campeão paulista e técnico que mais vezes comandou o São Paulo (562 vezes, entre 1937 e 1957), foi o treinador do primeiro título mundial brasileiro, em 1958. Vale citar que, no momento do convite, ele estava em seu primeiro ano ocupando o cargo de supervisor de futebol do São Paulo, e não mais como treinador, cargo que era ocupado pelo húngaro Béla Guttmann.

Aymoré Moreira foi outro comandante a ter sucesso após deixar o Tricolor, tendo sido o treinador do bi-campeonato mundial brasileiro, em 1962.

Rubens Minelli, treinador do primeiro título brasileiro do São Paulo em 1977, foi o primeiro a se juntar a uma seleção estrangeira: a da Arábia Saudita.

Em 2015 foi a vez do colombiano Osório se juntar à Seleção Mexicana. Ele foi o comandate da equipe na Copa do Mundo de 2018, competição em que acabou eliminado para o Brasil nas oitavas-de-final.

No ano seguinte, mais um treinador perdido para uma seleção estrangeira, com o argentino Bauza se juntando ao esquadrão de seu país natal. Sua passagem pela albiceleste foi curta, tendo durado apenas 8 jogos.

A bola da vez é Dorival Júnior. O treinador chega com a responsabilidade de colocar a Seleção Canarinho nos trilhos após um mau início nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, o Brasil ocupa a modesta sexta posição, com 7 pontos ganhos em 6 jogos. Dorival também dirigirá a Seleção na Copa América deste ano, competição que acontecerá nos Estados Unidos.