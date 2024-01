Presidente descarta volta de Muricy Ramalho ao cargo de técnico no São Paulo após saída de Dorival

O presidente do São Paulo, Julio Casares, fez uma publicação nesta segunda-feira (8) nas redes sociais para descartar a volta de Muricy Ramalho ao cargo de técnico. Hoje coordenador de futebol do Tricolor, Muricy despontou como um dos nomes preferidos da torcida para ocupar a vaga deixada por Dorival Júnior, que assumirá a seleção brasileira na próxima quarta-feira.

"[Muricy] é nosso amigo. Um grande profissional e pessoa de minha extrema confiança. Ficará conosco até o final da gestão. Trabalha muito. Temos um acordo que nunca assumiria a posição de técnico. Um grande coordenador que por três vezes foi convidado pela CBF e decidiu ficar no São Paulo. De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza. Nossa diretoria mantém a palavra empenhada. Hoje é mais um dia de intensa atividade. Seguimos", escreveu Casares.

O São Paulo corre contra o tempo para encontrar um novo técnico antes do início do Paulistão. No domingo, logo após Dorival comunicar que estava de saída, o clube procurou Vojvoda, do Fortaleza, mas o treinador argentino recusou. Pedro Caixinha, do Bragantino-SP, também disse "não" ao Tricolor.

O Tricolor, enquanto busca um substituto para seu ex-treinador, será comandado por Lucas Silvestre, auxiliar e filho de Dorival, e Pedro Sotero, auxiliar técnico fixo do clube. A intenção do São Paulo é contratar um técnico antes da estreia no Campeonato Paulista.

O primeiro jogo do Tricolor na temporada é no dia 20 de janeiro (sábado), contra o Santo André, no Morumbi, às 20h (de Brasília).