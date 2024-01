Dorival Júnior deve ser apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira na quarta-feira (10)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende oficializar Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção Brasileira nesta quarta-feira. O treinador já se despediu do São Paulo, onde tinha contrato até o final de 2024. Paralelamente, a busca por um coordenador técnico continua. O ex-lateral-esquerdo Filipe Luís, que se aposentou dos gramados em dezembro, é o preferido do presidente Ednaldo Rodrigues, embora ainda não haja resposta do ex-jogador do Flamengo.

VEJA MAIS

Desafios à vista: calendário intenso para Dorival em 2024

Assumindo o comando da Canarinha, Dorival Júnior terá pela frente um calendário desafiador em 2024, com pelo menos 12 jogos previstos, incluindo amistosos, Eliminatórias Sul-Americanas e a Copa América, realizada nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

Os primeiros testes do treinador ocorrerão em março, com dois amistosos de alto nível. O Brasil enfrentará a Inglaterra no Wembley Stadium em 23 de março, seguido por um confronto contra a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 26 de março. O amistoso contra a Espanha visa promover a "união contra a violência no futebol", após casos de racismo contra Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Em junho, a Seleção terá um amistoso contra o México, nos EUA, como preparação para a Copa América. O Brasil está no Grupo D do torneio, com Honduras, Costa Rica, Colômbia e Paraguai. A competição é o primeiro desafio oficial de Dorival à frente da Seleção.

O dilema do técnico será lidar com o calendário do Brasileirão, que não será paralisado durante a Copa América, potencialmente desfalcando os clubes por até nove rodadas. No fim do ano, a Seleção enfrentará adversários nas Eliminatórias Sul-Americanas, buscando uma posição mais confortável na sexta colocação atual, que garante vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.