Dorival Júnior aceita convite da CBF e será o novo técnico da Seleção Brasileira

Dorival Júnior aceitou o convite para dirigir a Seleção Brasileira rumo a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi comunicada à diretoria do São Paulo neste domingo (7), após contato do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O anúncio oficial está programado para ocorrer até quarta-feira (10).

Depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival Júnior tornou-se o principal alvo da CBF. Os primeiros contatos entre o treinador e Ednaldo Rodrigues ocorreram nos últimos dias, e a receptividade foi positiva. O técnico, há tempos, alimentava o desejo de comandar a Seleção, e a oportunidade oferecida o deixou inclinado a aceitar o desafio.

Mesmo diante da insegurança gerada pelas disputas políticas na CBF, Dorival Júnior decidiu aceitar o convite para liderar o Brasil no ciclo que antecede a próxima Copa do Mundo.

A trajetória de Dorival como alvo da CBF teve início quando Ednaldo Rodrigues reassumiu o comando da confederação na última quinta-feira. O presidente imediatamente entrou em contato com Julio Casares, presidente do São Paulo, expressando o interesse em contratar o renomado treinador.

Além disso, Dorival Júnior recebeu a garantia de apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e possível sucessor de Ednaldo Rodrigues em caso de novas eleições presidenciais na CBF.

As conversas promissoras com Ednaldo Rodrigues proporcionaram segurança a Dorival Júnior. Enquanto isso, o treinador já esteve à frente de três treinos no CT da Barra Funda em 2024: dois no último sábado e um neste domingo, provavelmente seu último comando à frente do Tricolor.

Com a iminente mudança, o São Paulo já iniciou o processo de mapeamento do mercado em busca de possíveis substitutos para o cargo de treinador.