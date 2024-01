Saiba quais serão os primeiros jogos da Seleção Brasileira sob comando de Dorival Júnior

Dorival Júnior assumiu oficialmente o comando da Seleção Brasileira. O técnico está deixando o São Paulo e terá grandes desafios este ano com a Canarinha, em pelo menos 12 jogos previstos para a Seleção. Entre eles, estão amistosos, Eliminatórias Sul-Americanas e a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

Em março, Dorival terá já dois adversários do mais alto nível, começando no dia 23 de março, contra a Inglaterra, no Wembley Stadium. Logo em seguida, o Brasil enfrenta a Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 26 de março.

O amistoso contra a Espanha foi acertado entre a CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após os casos de racismo cometidos contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, com o objetivo de promover “união contra a violência no futebol”.

VEJA MAIS

Em junho, a Seleção volta a se reunir para um amistoso contra o México, nos EUA, onde já deve se concentrar para a Copa América, primeiro torneio oficial de Dorival à frente da Seleção. No calendário ainda existe espaço para mais um amistoso, e os donos da casa serão os prováveis rivais.

Na Copa América, o Brasil está no Grupo D, com Honduras, Costa Rica, Colômbia e Paraguai. O primeiro adversário da Seleção na competição será definido a partir de um duelo entre Honduras e Costa Rica em março. Durante o torneio, o técnico Dorival Júnior ainda deve viver um de seus principais dilemas, já que o Brasileirão não será paralisado, e jogadores convocados devem desfalcar seus clubes por até nove rodadas.

No fim do ano, a Seleção atuará três meses seguidos, com chances de escalar a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Em setembro, enfrenta o Equador e Paraguai; em outubro, enfrenta Chile e Peru; e para encerrar, em novembro, e enfrenta Venezuela e Uruguai.

Atualmente, o Brasil está com a sexta colocação nas Eliminatórias, após um período ruim em campo sob comando de Fernando Diniz. Para a Copa do Mundo de 2026, se classificam apenas os seis primeiros colocados, enquanto o sétimo disputa uma vaga em um torneio intercontinental.

Confira os jogos do Brasil em 2024:

Inglaterra x Brasil (Amistoso) – 23 de março, no Wembley Stadium, em Londres, na Inglaterra

Espanha x Brasil (Amistoso) – 26 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

México x Brasil (Amistoso) – 08 de junho, nos Estados Unidos

Amistoso sem adversário definido – 11 de junho

Copa América – 20 de junho a 14 de julho, nos EUA

Brasil x Honduras/Costa Rica – 24 de junho, Copa América (1ª fase), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia

Paraguai x Brasil – 28 de junho, Copa América (1ª fase), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada

Brasil x Colômbia – 2 de julho, Copa América (1ª fase), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia

Brasil x Equador (Eliminatórias) – 5 de setembro, sem local definido

Paraguai x Brasil (Eliminatórias) – 10 de setembro, sem local definido

Chile x Brasil (Eliminatórias) – 10 de outubro, sem local definido

Brasil x Peru (Eliminatórias) – 15 de outubro, sem local definido

Venezuela x Brasil (Eliminatórias) – 14 de novembro, sem local definido

Brasil x Uruguai (Eliminatórias) – 19 de novembro, sem local definido