Dorival diz que comandar a Seleção Brasileira é um 'sonho pessoal'

Em sua primeira manifestação pública após aceitar o convite da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira, o técnico Dorival Júnior agradeceu ao São Paulo, clube pelo qual foi campeão da Copa do Brasil em 2023, e afirmou que está realizando um “sonho pessoal”.

“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso, tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria”, disse o treinador, em um comunicado divulgado pelo clube neste domingo (7).

Dorival Júnior virou o principal alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois que Ednaldo Rodrigues voltou ao comando da entidade na última quinta-feira (4). O técnico Fernando Diniz, que também dirige o Fluminense, foi demitido no dia seguinte.

Ednaldo chegou a entrar em contato com os dirigentes do São Paulo para avisar sobre o interesse em contratar o técnico.

Na mesma nota, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, desejou sorte ao novo treinador da Seleção. “O convite feito ao Dorival é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, pontuou o dirigente. “Resta desejar boa sorte em seu novo desafio”, finaliza.