Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal

Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Porto lidera invicto a Liga Portugal e soma 23 pontos a mais que a Estrela Amadora (X/ @FCPorto)

Porto x Estrela Amadora disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Porto x Estrela Amadora ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto lidera invicto o Campeonato Português e acumula um total de 12 vitórias, 1 empate, 27 gols marcados e apenas 3 gols sofridos.

Estrela Amadora está em 13° lugar com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Porto x Estrela Amadora: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt, Mora; Pepê, William Gomes, Samu. Técnico: Francesco Farioli.

Estrela Amadora: Renan Ribeiro; Luan Patrick, Otávio, Schappo; Ngom, Moreira, Lopes Cabral, Stoica; Abraham Marcus, Jovane Cabral, Kikas. Técnico: João Nuno.

FICHA TÉCNICA
Porto x Estrela Amadora
Campeonato Português
Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal
Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h45

.
