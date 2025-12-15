Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 15.12.25 16h45 Porto lidera invicto a Liga Portugal e soma 23 pontos a mais que a Estrela Amadora (X/ @FCPorto) Porto x Estrela Amadora disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto x Estrela Amadora ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto lidera invicto o Campeonato Português e acumula um total de 12 vitórias, 1 empate, 27 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Estrela Amadora está em 13° lugar com 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal Braga x Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Porto x Estrela Amadora: prováveis escalações Porto: Diogo Costa; Alberto, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt, Mora; Pepê, William Gomes, Samu. Técnico: Francesco Farioli. Estrela Amadora: Renan Ribeiro; Luan Patrick, Otávio, Schappo; Ngom, Moreira, Lopes Cabral, Stoica; Abraham Marcus, Jovane Cabral, Kikas. Técnico: João Nuno. FICHA TÉCNICA Porto x Estrela Amadora Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Estrela Amadora Porto jogos de hoje Liga Portugal Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 15.12.25 16h45 Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Campeonato Inglês United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Série A italiana Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 15.12.25 23h58