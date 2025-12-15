Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal

Braga x Santa Clara disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Braga x Santa Clara ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pelo ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Braga está em 6° lugar na Liga Portugal e acumula 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Santa Clara ocupa a 11° posição com 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Braga x Santa Clara: prováveis escalações

Braga: Matheus; Victor Gómez, Paulo Oliveira (ou Niakaté), Arrey-Mbi e Yuri Ribeiro (ou Lelo); João Moutinho, Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta; Bruma, Roger Fernandes e El Ouazzani.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha e Frederico Venâncio; Diogo Calila, Pedro Ferreira, Adriano e Matheus Nunes; Vinicius Lopes, Ricardinho e Safira.

FICHA TÉCNICA

Braga x Santa Clara

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Braga, em Portugal

Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 15h45