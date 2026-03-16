Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição'

Fora de casa, o Remo perdeu mais um jogo na temporada, o terceiro no Brasileirão. Com isso, o time azulino segue na zona de rebaixamento, com apenas três pontos. Após a derrota para o Coritiba-PR, o jornalista e apresentador da Rádio Liberal+ Abner Luiz conversou com o meia-atacante Yago Pikachu. O jogador analisou o duelo contra o Coxa e disse que o jogo foi decidido no detalhe.

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"Eu acho que a gente conseguiu colocar [no segundo tempo] o que era a nossa proposta de jogo desde o começo, mas infelizmente a gente está pecando em detalhes - e uma falta de sorte também. A gente tomou o gol em um bate-rebate, a bola acabou sobrando para o adversário, que fez o gol. Um jogo que estava equilibrado e foi equilibrado. A gente sabia que o Coritiba vinha para cima, mas nos comportamos bem, principalmente no segundo tempo. Mas é isso, esses detalhes estão fazendo a gente não conseguir os pontos necessários. Então a gente tem que trabalhar em cima disso e errar o menos possível na parte defensiva", analisou o jogador.

Na próxima rodada, o Remo terá pela frente o Flamengo, campeão carioca e o quinto colocado da tabela do campeonato. O clube rubro-negro vem de três vitórias seguidas na competição. Mesmo com o cenário complicado, Pikachu acredita que a equipe azulina pode fazer um bom jogo.

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"É mais um jogo difícil, complicado, mas eu acho que a gente tem que ter essa postura do segundo tempo [que teve contra o Coritiba]. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que a gente se comportou da maneira que o treinador pediu. Lógico que é um jogo diferente, contexto diferente, de um adversário muito mais qualificado, mas a gente tem que ter ambição, tem que ter tranquilidade, humildade para fazer um bom jogo na quinta-feira", projetou.

O Leão Azul ainda não venceu no Brasileirão. Até o momento, são três empates e três derrotas. Mesmo com o resultado não sendo o desejado, o camisa 22 do Remo acredita que o time está no caminho certo e que, com a chegada de Léo Condé, os resultados vão vir.

"São detalhes que estão fazendo a diferença. Então, a gente precisa saber lidar com isso, ser um pouquinho mais malandro. Por exemplo, os dois pontos desperdiçados contra o Atlético-MG. Poderíamos ter sido um pouquinho mais malandros em termos de futebol, de segurar a bola, evitar o contra-ataque, e a gente estaria com, no mínimo, mais dois pontos. Contra o próprio Mirassol, deixamos mais dois pontos. Então é isso, são detalhes e na Série A você não pode errar", pontuou Pikachu.

"É trabalhar em cima disso. Sei que está no começo e fica repetitivo [dizer] que ainda dá, mas eu acredito que, com a chegada do Condé, a gente está começando a fazer as coisas o mais simples possível. Eu vou me apegar nisso para que a gente possa encaixar de uma vez e ter uma boa sequência no campeonato", finalizou o jogador.

Com a derrota, o Remo é o 18º na tabela de classificação, com três pontos. O clube visita o Flamengo na próxima quinta-feira (19), em jogo válido pela sétima rodada. A partida está marcada para as 20h, no Maracanã.