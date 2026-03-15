Com Remo, Paysandu e Águia na disputa, CBF define jogos da nova Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa Verde e confirmou as datas dos jogos de Paysandu, Remo e Águia de Marabá na competição regional.

O primeiro a entrar em campo será o Paysandu. O time bicolor estreia no dia 24 de março, contra o Grêmio Sampaio, no Estádio da Curuzu, em Belém. Na sequência da fase inicial, a equipe paraense encara o Guaporé e o Nacional de Manaus, ambos fora de casa.

O Águia de Marabá começa a caminhada no dia 25 de março. O representante do sudeste paraense visita o Monte Roraima, em Boa Vista. Depois, o time marabaense terá compromissos diante do Amazonas e do Galvez.

Já o Clube do Remo faz sua estreia no dia 26 de março, contra o Porto Velho, em Rondônia. Após o jogo fora de casa, o Leão Azul recebe o Amazonas no Baenão e, na rodada seguinte, encara o Monte Roraima como visitante.

Um dos confrontos aguardados na competição envolve dois clubes do Pará. Remo e Águia de Marabá se enfrentam no dia 15 de abril, em duelo direto na tabela.

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A fase classificatória da Copa Verde segue com rodadas programadas até o início do mês de junho. Esta será a 13ª edição do torneio regional, cuja relação com os paraenses sempre foi positiva, especialmente para o Paysandu, o maior campeão da Copa Verde.

Este ano a Copa Verde terá 24 clubes das Regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, divididos em dois blocos com 12 clubes cada: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. O vencedor de cada etapa garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Das 12 edições disputadas, o Papão venceu cinco (2016, 2018, 2022, 2024 e 2025) e foi vice em outras quatro oportunidades (2014, 2017, 2019 e 2023). Ou seja, de todas as disputadas, o clube paraense só não esteve na final em três ocasiões.

O Clube do Remo também levantou a taça da competição, mas uma única vez, no ano de 2021, além de ter disputado outras duas finais e terminado em segundo.

O terceiro paraense na Copa Verde, o Águia de Marabá, vai para a sua quinta participação, tendo o seu melhor resultado em 2017, quando chegou nas quartas de final.