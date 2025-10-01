Capa Jornal Amazônia
Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste e Copa Verde: veja como vão funcionar os regionais em 2026

Estadão Conteúdo

Uma das principais novidades anunciadas pelo Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira durante a apresentação do calendário do futebol brasileiro para o quadriênio de 2026 a 2029. Foi a criação da Copa Sul-Sudeste.

As demais competições regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde) sofreram alterações para se adequar melhor à distribuição de datas. Cabe ressaltar que os times classificados para torneios da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana) não disputam os regionais.

A Copa Sul-Sudeste será realizada entre 25 de março e 7 de junho, com 42 partidas no calendário. A competição abrange os times das federações de SP, RJ, MG, PR, SC e RS. Ao todo 12 clubes vão disputar a competição e as vagas vão ser distribuídas da seguinte maneira:

- Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025; - Seis vagas através do resultado dos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025.

Com relação ao formato de disputa, a Copa Sul-Sudeste será dividida em três etapas:

- Quartas de final: 2 grupos de 6 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (36 partidas no total) - Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos de ida e volta (4 partidas no total) - Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

O campeão vai ter acesso à terceira fase da Copa do Brasil e os clássicos locais preservados no confronto entre grupos.

COPA DO NORDESTE A Copa do Nordeste passou por alterações significativas. O número de clubes na disputa aumentará de 16 para 20 com a extinção das fases preliminares. Serão 60 partidas ao todo com um mínimo de 5 jogos para os participantes.

A CBF vai distribuir 18 vagas para campeões e vice-campeões estaduais e mais duas vagas para as federações melhores colocadas no ranking nacional. O torneio será realizado de 25 de março a 07 de junho no seguinte formato:

- Fase de grupos: 4 grupos de 5 clubes jogam em turno único contra times da outra chave (50 partidas no total) - Quartas de final: 4 grupos de 2 clubes em jogos únicos (4 partidas no total) - Semifinais: 2 grupos de 2 clubes em jogos ida e volta (4 partidas no total) - Finais: 2 clubes disputam o troféus em jogos de ida e volta (2 partidas no total)

COPA VERDE Apesar da manutenção de 24 clubes, a Copa verde teve um aumento significativo no número de jogos, passando de 30 para 70 partidas. A competição vai unir antiga Copa Norte com a inédita Copa Centro Oeste.

A Copa Verde será realizado de 25 de março a 7 de junho e as vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

- Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025 - Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos - Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

A competição será disputada no seguinte formato: - Fase de grupos: 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D) - Quartas de final: Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas - Semifinais: Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa - Finais: Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

Palavras-chave

futebol

CBF

novo calendário

Copa Sul-Sudeste

Copa do Nordeste

Copa Verde
