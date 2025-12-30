Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Silvestre 2025: Saiba onde assistir, quantos km, o prêmio e os detalhes sobre a corrida

Maior evento esportivo do Brasil chega à 100ª edição com novidades para atletas e público em São Paulo

O Liberal
fonte

O brasileiro Johnatas Cruz terminou a São Silvestre 2024 na quarta posição (Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil)

A Corrida Internacional de São Silvestre atinge um marco histórico em 2025 ao completar 100 edições. Consolidada como o evento esportivo mais tradicional do Brasil para encerrar o ano, a prova será realizada na quarta-feira (31) nas ruas de São Paulo.

A edição centenária promete recordes de público e premiação. A Redação Integrada de O Liberal preparou um guia completo com informações sobre o percurso, horários, kits e as novidades para quem vai correr ou acompanhar a elite do atletismo mundial.

As inscrições para a edição histórica abriram em 25 de setembro deste ano. Foram disponibilizadas 50 mil vagas para o público geral, totalizando 55 mil atletas de mais de 60 países ao somar as demais categorias.

VEJA MAIS

image Centésima São Silvestre terá 25 mil mulheres e corredores de 39 países

image Deseja iniciar na corrida em 2026? Confira dicas de como criar o hábito e não desistir do esporte
O hábito de correr pode ajudar a melhorar o condicionamento físico

Quantos km tem a São Silvestre?

O trajeto de 15 quilômetros mantém sua tradição, com largada na avenida Paulista (entre as ruas Frei Caneca e Augusta) e chegada em frente ao edifício da Fundação Cásper Líbero. Durante a prova, os competidores passam por cartões-postais paulistanos.

Entre os locais icônicos estão o estádio do Pacaembu, o Theatro Municipal, o Centro Histórico de São Paulo, o elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e a avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Quanto cada corredor pagou para participar?

Os corredores puderam escolher entre três modalidades de kits, com valores que variam de R$ 319,90 a R$ 990,90.

Horários de cada largada

A organização definiu horários escalonados para garantir a segurança e a fluidez dos atletas na avenida Paulista. Confira o cronograma oficial para o dia 31 de dezembro:

  • 07h25: Atletas PCD (cadeirantes).
  • 07h40: Elite feminina.
  • 08h05: Elite masculina.
  • 08h06: PCD (demais categorias).
  • 08h08: Pelotão Premium.
  • 08h10: Pelotão Geral.

Qual é o prêmio da São Silvestre 2025?

Para celebrar o centenário, a organização anunciou a maior premiação de sua história. Ao todo, serão distribuídos R$ 295.160 entre os primeiros colocados das elites masculina e feminina.

Os grandes campeões (homem e mulher) receberão R$ 62.600 cada. A São Silvestre mantém a paridade de valores entre os gêneros há quase duas décadas.

Onde assistir à São Silvestre ao vivo

Quem não estiver nas ruas de São Paulo poderá acompanhar todos os detalhes da 100ª edição pela televisão aberta. A transmissão ao vivo será realizada pela TV Globo e TV Gazeta.

As emissoras cobrem desde as primeiras largadas até a chegada dos amadores. A São Silvestre é vista como o "Réveillon do esporte", marcando o fim do ano e o início de um novo ciclo.

Como foi a São SIlvestre em 2024?

A 99ª edição da tradicional corrida de São Silvestre de 2024, foi dominada por atletas africanos. Os quenianos Wilson Too e Agnes Keino conquistaram as vitórias nas categorias masculina e feminina, respectivamente, com os tempos de 44m21s e 51m25s.

Apesar do desempenho notável dos brasileiros Núbia de Oliveira, terceira colocada no feminino, e Johnatas Cruz, quarto no masculino, o Brasil mantém um jejum de vitórias que se estende desde 2010 na categoria masculina e 2006 na feminina. O protagonismo na competição tem sido consistentemente dos atletas africanos, especialmente os de Quênia e Etiópia.

Destaque na prova masculina

Na prova masculina, Wilson Too, do Quênia, assegurou sua primeira vitória na São Silvestre com o tempo de 44m21s. O queniano assumiu a liderança por volta do quinto quilômetro, após uma largada forte de Wilson Mutua, e conseguiu controlar a disputa até o final. O segundo lugar ficou com Joseph Panga, da Tanzânia.

O brasileiro Johnatas Cruz, que terminou a corrida na quarta posição, enfatizou a importância do preparo mental.

Top 5 da prova masculina:

  • 1º lugar: Wilson Too (Quênia) - 44m21s
  • 2º lugar: Joseph Panga (Tanzânia) - 44m51s
  • 3º lugar: Reuben Poghisho (Quênia) - 45m26s
  • 4º lugar: Johnatas Cruz (Brasil) - 45m32s
  • 5º lugar: Nicolas Kosgei (Quênia) - 45m41s

Agnes Keino garantiu o pódio feminino

A categoria feminina foi marcada por uma dobradinha queniana. Agnes Keino conquistou a vitória, com Cynthia Chemweno, também do Quênia, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. A brasileira Núbia de Oliveira garantiu o terceiro lugar.

Após a prova, Núbia de Oliveira, natural de Campo Formoso, na Bahia, expressou sua satisfação e otimismo

Top 5 da prova feminina:

  • 1º lugar: Agnes Keino (Quênia) - 51m25s
  • 2º lugar: Cynthia Chemweno (Quênia) - 52m11s
  • 3º lugar: Núbia de Oliveira (Brasil) - 53m24s
  • 4º lugar: Anastazia Dolomongo (Tanzânia) - 53m29s
  • 5º lugar: Tatiane Raquel da Silva (Brasil) - 53m51s

Quais foram os últimos vencedores da São Silvestre?

Masculino

  • 2024 - Wilson Too (Quênia)
  • 2023 - Timothy Kiplagat (Quênia)
  • 2022 - Andrew Rotich (Uganda)
  • 2021 - Belay Bezabh (Etiópia)
  • 2019 - Kibiwott Kandie (Quênia)
  • 2018 - Belay Bezabh (Etiópia)
  • 2017 - Dawit Admasu (Etiópia)
  • 2016 - Leul Ale-me (Etiópia)
  • 2015 - Stanley Biwott (Quênia)
  • 2014 - Dawit Admasu (Etiópia)
  • 2013 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia)
  • 2012 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia)
  • 2011 - Traiu Bekele (Etiópia)
  • 2010 - Marílson G. dos Santos (Brasil)

Feminino

  • 2024 - Agnes Keino (Quênia)
  • 2023 - Catherine Reline (Quênia)
  • 2022 - Catherine Reline (Quênia)
  • 2021 - Sandrafelis Tuei (Quênia)
  • 2019 - Brigid Kosgei (Quênia)
  • 2018 - Sandrafelis Tuei (Quênia)
  • 2017 - Flomena Daniel (Quênia)
  • 2016 - Jemina Sumgong (Quênia)
  • 2015 - Ymer Ayalew (Etiópia)
  • 2014 - Ymer Ayalew (Etiópia)
  • 2013 - Nancy Kipron (Quênia)
  • 2012 - Maurine Kipchumba (Quênia)
  • 2011 - Priscah Jeptoo (Quênia)
  • 2010 - Alice Timbilili (Quênia)
  • 2009 - Pasalia Chepkorir (Quênia)
  • 2008 - Yimer Wude Ayalew (Etiópia)
  • 2007 - Alice Timbilili (Quênia)
  • 2006 - Lucélia Peres (Brasil)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

são silvestre 2025

corrida de rua

esportes

mais esportes

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’

Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026

01.01.26 13h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda