São Silvestre 2025: Saiba onde assistir, quantos km, o prêmio e os detalhes sobre a corrida

A Corrida Internacional de São Silvestre atinge um marco histórico em 2025 ao completar 100 edições. Consolidada como o evento esportivo mais tradicional do Brasil para encerrar o ano, a prova será realizada na quarta-feira (31) nas ruas de São Paulo.

A edição centenária promete recordes de público e premiação. A Redação Integrada de O Liberal preparou um guia completo com informações sobre o percurso, horários, kits e as novidades para quem vai correr ou acompanhar a elite do atletismo mundial.

As inscrições para a edição histórica abriram em 25 de setembro deste ano. Foram disponibilizadas 50 mil vagas para o público geral, totalizando 55 mil atletas de mais de 60 países ao somar as demais categorias.

VEJA MAIS

Quantos km tem a São Silvestre?

O trajeto de 15 quilômetros mantém sua tradição, com largada na avenida Paulista (entre as ruas Frei Caneca e Augusta) e chegada em frente ao edifício da Fundação Cásper Líbero. Durante a prova, os competidores passam por cartões-postais paulistanos.

Entre os locais icônicos estão o estádio do Pacaembu, o Theatro Municipal, o Centro Histórico de São Paulo, o elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e a avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Quanto cada corredor pagou para participar?

Os corredores puderam escolher entre três modalidades de kits, com valores que variam de R$ 319,90 a R$ 990,90.

Horários de cada largada

A organização definiu horários escalonados para garantir a segurança e a fluidez dos atletas na avenida Paulista. Confira o cronograma oficial para o dia 31 de dezembro:

07h25: Atletas PCD (cadeirantes).

07h40: Elite feminina.

08h05: Elite masculina.

08h06: PCD (demais categorias).

08h08: Pelotão Premium.

08h10: Pelotão Geral.

Qual é o prêmio da São Silvestre 2025?

Para celebrar o centenário, a organização anunciou a maior premiação de sua história. Ao todo, serão distribuídos R$ 295.160 entre os primeiros colocados das elites masculina e feminina.

Os grandes campeões (homem e mulher) receberão R$ 62.600 cada. A São Silvestre mantém a paridade de valores entre os gêneros há quase duas décadas.

Onde assistir à São Silvestre ao vivo

Quem não estiver nas ruas de São Paulo poderá acompanhar todos os detalhes da 100ª edição pela televisão aberta. A transmissão ao vivo será realizada pela TV Globo e TV Gazeta.

As emissoras cobrem desde as primeiras largadas até a chegada dos amadores. A São Silvestre é vista como o "Réveillon do esporte", marcando o fim do ano e o início de um novo ciclo.

Como foi a São SIlvestre em 2024?

A 99ª edição da tradicional corrida de São Silvestre de 2024, foi dominada por atletas africanos. Os quenianos Wilson Too e Agnes Keino conquistaram as vitórias nas categorias masculina e feminina, respectivamente, com os tempos de 44m21s e 51m25s.

Apesar do desempenho notável dos brasileiros Núbia de Oliveira, terceira colocada no feminino, e Johnatas Cruz, quarto no masculino, o Brasil mantém um jejum de vitórias que se estende desde 2010 na categoria masculina e 2006 na feminina. O protagonismo na competição tem sido consistentemente dos atletas africanos, especialmente os de Quênia e Etiópia.

Destaque na prova masculina

Na prova masculina, Wilson Too, do Quênia, assegurou sua primeira vitória na São Silvestre com o tempo de 44m21s. O queniano assumiu a liderança por volta do quinto quilômetro, após uma largada forte de Wilson Mutua, e conseguiu controlar a disputa até o final. O segundo lugar ficou com Joseph Panga, da Tanzânia.

O brasileiro Johnatas Cruz, que terminou a corrida na quarta posição, enfatizou a importância do preparo mental.

Top 5 da prova masculina:

1º lugar: Wilson Too (Quênia) - 44m21s

(Quênia) - 44m21s 2º lugar: Joseph Panga (Tanzânia) - 44m51s

(Tanzânia) - 44m51s 3º lugar: Reuben Poghisho (Quênia) - 45m26s

(Quênia) - 45m26s 4º lugar: Johnatas Cruz (Brasil) - 45m32s

(Brasil) - 45m32s 5º lugar: Nicolas Kosgei (Quênia) - 45m41s

Agnes Keino garantiu o pódio feminino

A categoria feminina foi marcada por uma dobradinha queniana. Agnes Keino conquistou a vitória, com Cynthia Chemweno, também do Quênia, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. A brasileira Núbia de Oliveira garantiu o terceiro lugar.

Após a prova, Núbia de Oliveira, natural de Campo Formoso, na Bahia, expressou sua satisfação e otimismo

Top 5 da prova feminina:

1º lugar: Agnes Keino (Quênia) - 51m25s

(Quênia) - 51m25s 2º lugar: Cynthia Chemweno (Quênia) - 52m11s

(Quênia) - 52m11s 3º lugar: Núbia de Oliveira (Brasil) - 53m24s

(Brasil) - 53m24s 4º lugar: Anastazia Dolomongo (Tanzânia) - 53m29s

(Tanzânia) - 53m29s 5º lugar: Tatiane Raquel da Silva (Brasil) - 53m51s

Quais foram os últimos vencedores da São Silvestre?

Masculino

2024 - Wilson Too (Quênia)

(Quênia) 2023 - Timothy Kiplagat (Quênia)

(Quênia) 2022 - Andrew Rotich (Uganda)

(Uganda) 2021 - Belay Bezabh (Etiópia)

(Etiópia) 2019 - Kibiwott Kandie (Quênia)

(Quênia) 2018 - Belay Bezabh (Etiópia)

(Etiópia) 2017 - Dawit Admasu (Etiópia)

(Etiópia) 2016 - Leul Ale-me (Etiópia)

(Etiópia) 2015 - Stanley Biwott (Quênia)

(Quênia) 2014 - Dawit Admasu (Etiópia)

(Etiópia) 2013 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia)

(Quênia) 2012 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia)

(Quênia) 2011 - Traiu Bekele (Etiópia)

(Etiópia) 2010 - Marílson G. dos Santos (Brasil)

Feminino

2024 - Agnes Keino (Quênia)

(Quênia) 2023 - Catherine Reline (Quênia)

(Quênia) 2022 - Catherine Reline (Quênia)

(Quênia) 2021 - Sandrafelis Tuei (Quênia)

(Quênia) 2019 - Brigid Kosgei (Quênia)

(Quênia) 2018 - Sandrafelis Tuei (Quênia)

(Quênia) 2017 - Flomena Daniel (Quênia)

(Quênia) 2016 - Jemina Sumgong (Quênia)

(Quênia) 2015 - Ymer Ayalew (Etiópia)

(Etiópia) 2014 - Ymer Ayalew (Etiópia)

(Etiópia) 2013 - Nancy Kipron (Quênia)

(Quênia) 2012 - Maurine Kipchumba (Quênia)

(Quênia) 2011 - Priscah Jeptoo (Quênia)

(Quênia) 2010 - Alice Timbilili (Quênia)

(Quênia) 2009 - Pasalia Chepkorir (Quênia)

(Quênia) 2008 - Yimer Wude Ayalew (Etiópia)

(Etiópia) 2007 - Alice Timbilili (Quênia)

(Quênia) 2006 - Lucélia Peres (Brasil)