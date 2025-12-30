São Silvestre 2025: Saiba onde assistir, quantos km, o prêmio e os detalhes sobre a corrida Maior evento esportivo do Brasil chega à 100ª edição com novidades para atletas e público em São Paulo O Liberal 30.12.25 14h34 O brasileiro Johnatas Cruz terminou a São Silvestre 2024 na quarta posição (Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil) A Corrida Internacional de São Silvestre atinge um marco histórico em 2025 ao completar 100 edições. Consolidada como o evento esportivo mais tradicional do Brasil para encerrar o ano, a prova será realizada na quarta-feira (31) nas ruas de São Paulo. A edição centenária promete recordes de público e premiação. A Redação Integrada de O Liberal preparou um guia completo com informações sobre o percurso, horários, kits e as novidades para quem vai correr ou acompanhar a elite do atletismo mundial. As inscrições para a edição histórica abriram em 25 de setembro deste ano. Foram disponibilizadas 50 mil vagas para o público geral, totalizando 55 mil atletas de mais de 60 países ao somar as demais categorias. VEJA MAIS Centésima São Silvestre terá 25 mil mulheres e corredores de 39 países Deseja iniciar na corrida em 2026? Confira dicas de como criar o hábito e não desistir do esporte O hábito de correr pode ajudar a melhorar o condicionamento físico Quantos km tem a São Silvestre? O trajeto de 15 quilômetros mantém sua tradição, com largada na avenida Paulista (entre as ruas Frei Caneca e Augusta) e chegada em frente ao edifício da Fundação Cásper Líbero. Durante a prova, os competidores passam por cartões-postais paulistanos. Entre os locais icônicos estão o estádio do Pacaembu, o Theatro Municipal, o Centro Histórico de São Paulo, o elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e a avenida Brigadeiro Luís Antônio. Quanto cada corredor pagou para participar? Os corredores puderam escolher entre três modalidades de kits, com valores que variam de R$ 319,90 a R$ 990,90. Horários de cada largada A organização definiu horários escalonados para garantir a segurança e a fluidez dos atletas na avenida Paulista. Confira o cronograma oficial para o dia 31 de dezembro: 07h25: Atletas PCD (cadeirantes). 07h40: Elite feminina. 08h05: Elite masculina. 08h06: PCD (demais categorias). 08h08: Pelotão Premium. 08h10: Pelotão Geral. Qual é o prêmio da São Silvestre 2025? Para celebrar o centenário, a organização anunciou a maior premiação de sua história. Ao todo, serão distribuídos R$ 295.160 entre os primeiros colocados das elites masculina e feminina. Os grandes campeões (homem e mulher) receberão R$ 62.600 cada. A São Silvestre mantém a paridade de valores entre os gêneros há quase duas décadas. Onde assistir à São Silvestre ao vivo Quem não estiver nas ruas de São Paulo poderá acompanhar todos os detalhes da 100ª edição pela televisão aberta. A transmissão ao vivo será realizada pela TV Globo e TV Gazeta. As emissoras cobrem desde as primeiras largadas até a chegada dos amadores. A São Silvestre é vista como o "Réveillon do esporte", marcando o fim do ano e o início de um novo ciclo. Como foi a São SIlvestre em 2024? A 99ª edição da tradicional corrida de São Silvestre de 2024, foi dominada por atletas africanos. Os quenianos Wilson Too e Agnes Keino conquistaram as vitórias nas categorias masculina e feminina, respectivamente, com os tempos de 44m21s e 51m25s. Apesar do desempenho notável dos brasileiros Núbia de Oliveira, terceira colocada no feminino, e Johnatas Cruz, quarto no masculino, o Brasil mantém um jejum de vitórias que se estende desde 2010 na categoria masculina e 2006 na feminina. O protagonismo na competição tem sido consistentemente dos atletas africanos, especialmente os de Quênia e Etiópia. Destaque na prova masculina Na prova masculina, Wilson Too, do Quênia, assegurou sua primeira vitória na São Silvestre com o tempo de 44m21s. O queniano assumiu a liderança por volta do quinto quilômetro, após uma largada forte de Wilson Mutua, e conseguiu controlar a disputa até o final. O segundo lugar ficou com Joseph Panga, da Tanzânia. O brasileiro Johnatas Cruz, que terminou a corrida na quarta posição, enfatizou a importância do preparo mental. Top 5 da prova masculina: 1º lugar: Wilson Too (Quênia) - 44m21s 2º lugar: Joseph Panga (Tanzânia) - 44m51s 3º lugar: Reuben Poghisho (Quênia) - 45m26s 4º lugar: Johnatas Cruz (Brasil) - 45m32s 5º lugar: Nicolas Kosgei (Quênia) - 45m41s Agnes Keino garantiu o pódio feminino A categoria feminina foi marcada por uma dobradinha queniana. Agnes Keino conquistou a vitória, com Cynthia Chemweno, também do Quênia, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. A brasileira Núbia de Oliveira garantiu o terceiro lugar. Após a prova, Núbia de Oliveira, natural de Campo Formoso, na Bahia, expressou sua satisfação e otimismo Top 5 da prova feminina: 1º lugar: Agnes Keino (Quênia) - 51m25s 2º lugar: Cynthia Chemweno (Quênia) - 52m11s 3º lugar: Núbia de Oliveira (Brasil) - 53m24s 4º lugar: Anastazia Dolomongo (Tanzânia) - 53m29s 5º lugar: Tatiane Raquel da Silva (Brasil) - 53m51s Quais foram os últimos vencedores da São Silvestre? Masculino 2024 - Wilson Too (Quênia) 2023 - Timothy Kiplagat (Quênia) 2022 - Andrew Rotich (Uganda) 2021 - Belay Bezabh (Etiópia) 2019 - Kibiwott Kandie (Quênia) 2018 - Belay Bezabh (Etiópia) 2017 - Dawit Admasu (Etiópia) 2016 - Leul Ale-me (Etiópia) 2015 - Stanley Biwott (Quênia) 2014 - Dawit Admasu (Etiópia) 2013 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia) 2012 - Edwin Kipsang Rotich (Quênia) 2011 - Traiu Bekele (Etiópia) 2010 - Marílson G. dos Santos (Brasil) Feminino 2024 - Agnes Keino (Quênia) 2023 - Catherine Reline (Quênia) 2022 - Catherine Reline (Quênia) 2021 - Sandrafelis Tuei (Quênia) 2019 - Brigid Kosgei (Quênia) 2018 - Sandrafelis Tuei (Quênia) 2017 - Flomena Daniel (Quênia) 2016 - Jemina Sumgong (Quênia) 2015 - Ymer Ayalew (Etiópia) 2014 - Ymer Ayalew (Etiópia) 2013 - Nancy Kipron (Quênia) 2012 - Maurine Kipchumba (Quênia) 2011 - Priscah Jeptoo (Quênia) 2010 - Alice Timbilili (Quênia) 2009 - Pasalia Chepkorir (Quênia) 2008 - Yimer Wude Ayalew (Etiópia) 2007 - Alice Timbilili (Quênia) 2006 - Lucélia Peres (Brasil) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave são silvestre 2025 corrida de rua esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 