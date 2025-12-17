Centésima São Silvestre terá 25 mil mulheres e corredores de 39 países Estadão Conteúdo 17.12.25 9h57 A São Silvestre chega à sua 100ª edição consolidada como a maior prova de rua da América Latina e com números que reforçam sua importância. São 55 mil inscritos para a edição deste ano, marcada por crescimento da diversidade regional e avanço da participação feminina. Serão 25.861 corredoras neste ano. As mulheres, portanto, representam 47,02% do total de corredores em 2025, um salto em relação aos 38,44% registrados em 2024. Entre os homens, houve queda proporcional: os corredores passaram de 61,55% em 2024 para 52,98% nesta edição. O Estado de São Paulo concentra a maioria dos participantes: são 30.362 atletas, o equivalente a 55% do total de inscritos. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (3.064), Minas Gerais (2.590) e Paraná (2.571). Por regiões, o Sudeste lidera com 36.661 corredores, seguido pelo Sul (4.712). Centro-Oeste (2.770) e Nordeste (2.698) vêm logo depois, enquanto o Norte soma 1.533 inscritos. A abrangência nacional da São Silvestre também cresceu. Serão representantes de 1.942 cidades brasileiras, contra 1.540 em 2024 - um aumento de 26%. A centésima edição também reforça o caráter internacional da prova. São esperados cerca de 4.600 atletas estrangeiros, de aproximadamente 39 países. Estão inscritos corredores de Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, Áustria e África do Sul. Para dar conta da operação, a organização mobiliza cerca de 2.200 pessoas. Deste total, 180 atuam na montagem da arena de largada e chegada. A segurança contará com um efetivo de 800 agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana um aumento de 110% em relação a 2024. O esquema médico inclui 35 ambulâncias e cerca de 100 profissionais entre médicos, enfermeiros e condutores. Ao longo do percurso de 15 quilômetros, serão distribuídos 730 mil copos de água, além da instalação de 5 mil grades para controle de acesso e organização do fluxo de pessoas na Avenida Paulista. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil espectadores acompanhem a prova ao longo do trajeto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corrida Prova de Rua São Silvestre COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46