Centésima São Silvestre terá 25 mil mulheres e corredores de 39 países

Estadão Conteúdo

A São Silvestre chega à sua 100ª edição consolidada como a maior prova de rua da América Latina e com números que reforçam sua importância. São 55 mil inscritos para a edição deste ano, marcada por crescimento da diversidade regional e avanço da participação feminina.

Serão 25.861 corredoras neste ano. As mulheres, portanto, representam 47,02% do total de corredores em 2025, um salto em relação aos 38,44% registrados em 2024. Entre os homens, houve queda proporcional: os corredores passaram de 61,55% em 2024 para 52,98% nesta edição.

O Estado de São Paulo concentra a maioria dos participantes: são 30.362 atletas, o equivalente a 55% do total de inscritos. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (3.064), Minas Gerais (2.590) e Paraná (2.571). Por regiões, o Sudeste lidera com 36.661 corredores, seguido pelo Sul (4.712). Centro-Oeste (2.770) e Nordeste (2.698) vêm logo depois, enquanto o Norte soma 1.533 inscritos.

A abrangência nacional da São Silvestre também cresceu. Serão representantes de 1.942 cidades brasileiras, contra 1.540 em 2024 - um aumento de 26%.

A centésima edição também reforça o caráter internacional da prova. São esperados cerca de 4.600 atletas estrangeiros, de aproximadamente 39 países. Estão inscritos corredores de Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, Áustria e África do Sul.

Para dar conta da operação, a organização mobiliza cerca de 2.200 pessoas. Deste total, 180 atuam na montagem da arena de largada e chegada. A segurança contará com um efetivo de 800 agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana  um aumento de 110% em relação a 2024. O esquema médico inclui 35 ambulâncias e cerca de 100 profissionais entre médicos, enfermeiros e condutores.

Ao longo do percurso de 15 quilômetros, serão distribuídos 730 mil copos de água, além da instalação de 5 mil grades para controle de acesso e organização do fluxo de pessoas na Avenida Paulista. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil espectadores acompanhem a prova ao longo do trajeto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

