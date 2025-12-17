Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato Fábio Will 17.12.25 10h39 Marcos Braz (à esquerda) e Guto Ferreira em coletiva á imprensa no Baenão (Michel Anderson/ Liberal+) O técnico Guto Ferreira, que conquistou o acesos com o Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro, explicou o motivo de não ter renovado contrato com o Leão Azul. Para o treinador, uma cláusula importante no contrato foi rejeitada pela diretoria do Remo, esse item daria respaldo para Guto Ferreira no clube azulino e citou trabalho com o executivo azulino Marcos Braz. Veja: youtube=Dv_40uI4KE8] WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Aos 60 anos e muito experiente, Guto Ferreira foi a “virada de chave” no Leão Azul na Série B de 2025. Em entrevista ao Programa Donos da Bola, do Rio Grande do Sul (RS), Guto disse que teve uma negociação para renovar com o Remo, mas precisava ter garantias com o clube e isso não foi bem aceito pelo Leão Azul. Técnico Guto Ferreira comandando o Remo na Série B 2025 (Thiago Gomes/O Liberal) SAÍDA DO REMO “A não renovação são acordos que você precisa ter respaldo e na negociação, essa parte do respaldo, que através de uma cláusula contratual não foi aceita [pelo Remo]. A gente prefere esperar e ver como o mercado vai agir”, disse. MARCOS BRAZ Perguntado sobre a sua relação com o executivo do Remo, Marcos Braz, Guto afirmou que o trabalho foi bem conduzido e que todos ficaram felizes com o resultado, já que o Leão Azul terminou a temporada conquistando o seu principal objetivo. "O trabalho [com o Marcos Braz] fluiu. Mão teríamos alcançado [o acesso], se não tivesse fluído o trabalho. É por aí", finalizou. CARREIRA O treinador ganhou a alcunha de "Rei do Acesso". Com a conquista do Remo, Guto Ferreira ultrapassou Givanildo Oliveira, com cinco acessos à Série A na carreira. Além do Leão Azul, Guto subiu com a Ponte Preta-SP (2014), Bahia-BA (2016), Internacional-RS (2017) e o Sport-PE (2019). 