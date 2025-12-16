Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo x Palmeiras Brasileirão 2026: saiba quando o time paulista joga em Belém

Confronto entre Remo e Palmeiras pela Série A do Brasileirão 2026 deve ocorrer em maio, no Mangueirão, com grande expectativa de público

O Liberal
fonte

Vitor Roque (atacante do Palmeiras) x Marcelo Rangel (goleiro do Remo) (Cesar Greco/Palmeiras)

Após a divulgação completa da tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, a ansiedade dos paraenses, torcedores do Clube do Remo ou não, é saber quando times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco voltarão a jogar em Belém. Afinal, desde a última participação do Paysandu na elite do futebol nacional, em 2005, partidas entre clubes do eixo Rio-São Paulo e equipes paraenses são raras na capital.

No caso do Palmeiras, o jogo contra o Remo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, está previsto para acontecer no mês de maio, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida ainda não tem data exata definida, mas será realizada entre os dias 09 e 11 de maio, conforme a janela estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Palmeiras volta a jogar em Belém após mais de 10 anos

A última vez que o Palmeiras atuou na capital paraense em uma partida oficial foi em 2013, contra o Paysandu, no Mangueirão em partida válida pela Série B deste ano. Na ocasião, o alviverde perdeu por 1 x 0, com gol de Yago Pikachu.

Já última partida contra o Remo em Belém foi em julho de 2003, também pela Série B. O time paulista perdeu para o time paraense
por 2x1, quando Valdomiro e Gian marcaram para o Remo.

image Remo x Palmeiras em 2003, gol de Valdomiro (Cristino Martins/Arquivo O Liberal)

O reencontro com a torcida paraense está cercado de expectativa, não apenas entre os azulinos, mas também entre os muitos palmeirenses da região Norte.

Jogo entre Remo e Palmeiras deve movimentar o Mangueirão

A partida entre Remo e Palmeiras promete ser um dos grandes eventos esportivos do ano em Belém. A expectativa é de casa cheia no Mangueirão, que passou por reformas recentes e está apto a receber jogos de grande porte com capacidade para mais de 50 mil pessoas.

Confira os jogos entre Remo e Palmeiras no Brasileirão 2026

  • 15ª rodada: Remo x Palmeiras (Mangueirão) - 09/05, 10/05 e 11/05;
  • 34ª rodada: Palmeiras x Remo (Allianz Parque) - 04/11 ou 05/11.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

palmeiras

clube do remo

brasileirão 2026
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

Mais esportes

Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei

Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém.

16.12.25 12h05

MMA Sport Club

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

16.12.25 11h51

Futebol

Ansiedade e desgaste na novela azulina

16.12.25 11h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

11.12.25 12h33

PREÇO

Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa

16.12.25 23h17

Futebol

Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida

15.12.25 17h36

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda