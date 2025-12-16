Remo x Palmeiras Brasileirão 2026: saiba quando o time paulista joga em Belém Confronto entre Remo e Palmeiras pela Série A do Brasileirão 2026 deve ocorrer em maio, no Mangueirão, com grande expectativa de público O Liberal 16.12.25 15h10 Vitor Roque (atacante do Palmeiras) x Marcelo Rangel (goleiro do Remo) (Cesar Greco/Palmeiras) Após a divulgação completa da tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, a ansiedade dos paraenses, torcedores do Clube do Remo ou não, é saber quando times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco voltarão a jogar em Belém. Afinal, desde a última participação do Paysandu na elite do futebol nacional, em 2005, partidas entre clubes do eixo Rio-São Paulo e equipes paraenses são raras na capital. No caso do Palmeiras, o jogo contra o Remo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, está previsto para acontecer no mês de maio, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida ainda não tem data exata definida, mas será realizada entre os dias 09 e 11 de maio, conforme a janela estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Palmeiras volta a jogar em Belém após mais de 10 anos A última vez que o Palmeiras atuou na capital paraense em uma partida oficial foi em 2013, contra o Paysandu, no Mangueirão em partida válida pela Série B deste ano. Na ocasião, o alviverde perdeu por 1 x 0, com gol de Yago Pikachu. Já última partida contra o Remo em Belém foi em julho de 2003, também pela Série B. O time paulista perdeu para o time paraense por 2x1, quando Valdomiro e Gian marcaram para o Remo. Remo x Palmeiras em 2003, gol de Valdomiro (Cristino Martins/Arquivo O Liberal) O reencontro com a torcida paraense está cercado de expectativa, não apenas entre os azulinos, mas também entre os muitos palmeirenses da região Norte. Jogo entre Remo e Palmeiras deve movimentar o Mangueirão A partida entre Remo e Palmeiras promete ser um dos grandes eventos esportivos do ano em Belém. A expectativa é de casa cheia no Mangueirão, que passou por reformas recentes e está apto a receber jogos de grande porte com capacidade para mais de 50 mil pessoas. Confira os jogos entre Remo e Palmeiras no Brasileirão 2026 15ª rodada: Remo x Palmeiras (Mangueirão) - 09/05, 10/05 e 11/05; 34ª rodada: Palmeiras x Remo (Allianz Parque) - 04/11 ou 05/11. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave palmeiras clube do remo brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21