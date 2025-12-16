Remo x Palmeiras Brasileirão 2026: saiba quando o time paulista joga em Belém

Após a divulgação completa da tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, a ansiedade dos paraenses, torcedores do Clube do Remo ou não, é saber quando times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco voltarão a jogar em Belém. Afinal, desde a última participação do Paysandu na elite do futebol nacional, em 2005, partidas entre clubes do eixo Rio-São Paulo e equipes paraenses são raras na capital.

No caso do Palmeiras, o jogo contra o Remo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, está previsto para acontecer no mês de maio, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida ainda não tem data exata definida, mas será realizada entre os dias 09 e 11 de maio, conforme a janela estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Palmeiras volta a jogar em Belém após mais de 10 anos

A última vez que o Palmeiras atuou na capital paraense em uma partida oficial foi em 2013, contra o Paysandu, no Mangueirão em partida válida pela Série B deste ano. Na ocasião, o alviverde perdeu por 1 x 0, com gol de Yago Pikachu.

Já última partida contra o Remo em Belém foi em julho de 2003, também pela Série B. O time paulista perdeu para o time paraense

por 2x1, quando Valdomiro e Gian marcaram para o Remo.

Remo x Palmeiras em 2003, gol de Valdomiro (Cristino Martins/Arquivo O Liberal)

O reencontro com a torcida paraense está cercado de expectativa, não apenas entre os azulinos, mas também entre os muitos palmeirenses da região Norte.

Jogo entre Remo e Palmeiras deve movimentar o Mangueirão

A partida entre Remo e Palmeiras promete ser um dos grandes eventos esportivos do ano em Belém. A expectativa é de casa cheia no Mangueirão, que passou por reformas recentes e está apto a receber jogos de grande porte com capacidade para mais de 50 mil pessoas.

Confira os jogos entre Remo e Palmeiras no Brasileirão 2026

15ª rodada: Remo x Palmeiras (Mangueirão) - 09/05, 10/05 e 11/05;

34ª rodada: Palmeiras x Remo (Allianz Parque) - 04/11 ou 05/11.