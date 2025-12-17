Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria

Pela Lei Geral do Esporte, desde junho passado, todos os estádios com capacidade acima de 20 mil lugares deveriam ter câmeras de leitura facial. Esse sistema de biometria, interligado aos sistemas nacional e estadual de Justiça, identifica criminosos e permite prisão imediata, assim como facilita o trabalho da polícia na prevenção de crimes ou infrações dentro dos estádios. Serve ainda ao marketing dos clubes no cadastramento de torcedores.

Por um "jogo de empurra" entre setores do governo, o moderno estádio Mangueirão ainda não dispõe dessa tecnologia tão importante. Isso pode gerar problema ao Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. A exigência legal do sistema foi anunciada em junho de 2023, com dois anos de prazo para a instalação e ativação. O Mangueirão, porém, não avançou.

A mesma ideia, por motivos diferentes

Remo e Paysandu decidiram evitar atletas com mais de 30 anos nas contratações. A ideia é ter atletas no auge físico e que venham para Belém movidos pela ambição de crescer profissionalmente.

O Leão Azul definiu esse perfil por causa da maratona que deve resultar em quase 200 horas de viagem na Série A. Jogadores mais jovens têm maior resistência e mais rápida recuperação do desgaste. Já o Papão está considerando o maior comprometimento de quem vier precisando se destacar para o mercado. Tanto que essa é uma condição exigida no ato da contratação, segundo o executivo Marcelo Sant’Ana. O lateral JP Galvão, de 24 anos, confirmado ontem, está dentro do perfil. O atleta é vinculado ao Botafogo e veio por empréstimo.

BAIXINHAS

* Ramon Martinez, Pedro Delvalle, André Lima, Dudu Vieira e Leandro Vilela. Cinco casos de rescisão contratual na Justiça e cobranças que somam R$ 8 milhões. Probabilidade de outros processos do tipo. O Paysandu está criando um cenário assustador de crise e de muito trabalho para os seus advogados.

* No final dos anos 90, na chegada da Lei Pelé,o Remo já vivia grave crise financeira e descrédito no mercado. O descumprimento de obrigações trabalhistas por três meses ou mais levou a perda na Justiça do vínculo de Dema, Ney, Belterra, Rogerinho, Rodrigo Broa, Velber e Balão (todos migraram para o Paysandu) e vários outros atletas, como Thiago Belém, que gerou o processo trabalhista mais caro.



* Além das dívidas trabalhistas que pipocam, o Paysandu tem problemas também com multa de R$ 1,5 milhão aplicada pelo Ministério Público do Trabalho por atrasos salariais em 2024. É a conta chegando pelos "jeitinhos" na gestão financeira. Futuro sombrio para o Papão.

* Fechar a campanha em casa é vantajoso, sobretudo se o jogo decidir o futuro do clube. O Remo usufruiu disso contra São Bernardo e Goiás, nos acessos de 2024 e 2025. O Leão Azul vai fechar a Série A em Belém contra o Corinthians. Tudo para ser um evento grandioso.

* Remo x Flamengo no Mangueirão será na Semana da Pátria. A CBF vai confirmar 5, 6 ou 7 de setembro. Contra o Palmeiras, em Belém, será em maio: 9, 10 ou 11. Dos 19 adversários, quatro o Remo nunca venceu, por nenhuma competição: Grêmio, Santos, São Paulo e Chapecoense, com revela levantamento do pesquisador Jorginho Neves.

* Paraense Giovanni e o cearense Iarley são ídolos homenageados no batismo de outros jogadores de futebol. O azulino Giovanni Pavani foi batizado com homenagem do pai, Reginaldo, ao então craque do Santos. O zagueiro Iarley, que está conquistando espaço no elenco profissional do Papão, tem o nome do ídolo do Paysandu e dos pais dele.

* Além da nova camisa oficial, apresentada no último fim de semana, o Paysandu está lançando também a versão retrô dos anos 60, em celebração à histórica vitória sobre o Peñarol (3 x 0), quando o time uruguaio significava para o continente o que hoje significa o Flamengo. Outra ação muito importante é a produção de vídeos com lances de ídolos bicolores, num trabalho liderado pelo memorialista Vicenzo Procópio.