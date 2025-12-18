Capa Jornal Amazônia
Deseja iniciar na corrida em 2026? Confira dicas de como criar o hábito e não desistir do esporte

O hábito de correr pode ajudar a melhorar o condicionamento físico

Victoria Rodrigues
fonte

A prática da corrida pode trazer diversos benefícios à saúde do corpo. (Foto: Freepik)

Se você definiu como uma das metas para o ano que vem iniciar na corrida, é preciso ter muita disciplina no seu propósito, isso porque começar um novo esporte pode ser difícil para a maioria das pessoas por envolver questões de motivação e de condicionamento físico. Mas para esse início não ser muito desafiador, é possível seguir algumas dicas para começar o ano com o pé direito e com o corpo saudável.

“O corredor tem de estar convencido de que quer adquirir um novo hábito. Porque a motivação passa rápido. Se ficar em cima da motivação, usar um tênis novo, uma roupa nova, não se mantém. A estratégia principal é adquirir uma nova rotina. E isso passa por uma virtude super importante que é a disciplina. É difícil achar pessoas disciplinadas”, explicou o treinador Ademir Paulino em entrevista ao jornal O Globo.

“Começar é a parte mais difícil da corrida”

Para o treinador, a corrida pode gerar diversos benefícios à saúde, como por exemplo a capacidade do corpo não envelhecer facilmente. “Todas as células do seu corpo vão mudar. Um dos principais indicativos de longevidade, é VO2 máximo, que é usado para medir o nível de condicionamento físico. Para a pessoa que quer viver mais e melhor, a corrida será um excelente aliado”, revelou Ademir Paulino

“No dia que está frio e você tem de acordar cedo para correr, você vai. Porque faz sentido para você. A atividade física é um momento seu, em que se faz algo positivo para você. E quando isso fica mais claro, é mais fácil a pessoa continuar. Crie uma rotina, tenha micro objetivos. Eles vão mudando à medida que você evoluir”, concluiu o treinador. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

