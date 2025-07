Você treina em casa? Aprenda a fazer um exercício para reduzir a barriga e definir o abdômen

Algumas metas como perder gordura localizada e ter um abdômen definido são o sonho de muitas pessoas que iniciam os projetos para conseguir um corpo saudável. Mas o que na maioria das vezes acontece é que, devido a dificuldade e a intensidade dos exercícios físicos, alguns principiantes tendem a desistir pelo caminho e não sabem o que fazer para recomeçar na vida fitness.

Nesse caso, o mais recomendável é que se reinicie o processo praticando pequenos treinos diários, que podem ser feitos em casa e sem equipamentos modernos. Um exemplo de exercício fácil recomendado pelo personal trainer Tobias Campbell seria o “abdominal na parede”, que tem o poder de prevenir contra dores lombares e melhorar a postura e a respiração.

Como fazer o abdominal na parede?

“Deite-se de costas no chão com os pés apoiados na parede e joelhos flexionados em 90 graus. Essa posição protege a lombar. Com braços cruzados no peito ou atrás da nuca (sem puxar o pescoço), eleve o tronco suavemente contraindo o abdômen. Volte à posição inicial com controle. Repita o movimento”, ensinou Tobias.

Quem não pode praticar o exercício?

Apesar de ser um exercício físico fácil e que não demanda muito esforço ou quaisquer equipamentos para a realização das séries, algumas pessoas não podem praticá-lo e devem estar atentas aos motivos. "Pessoas com dificuldade de locomoção ou com diástase abdominal devem evitar esse exercício. A versão tradicional pode ser muito intensa para esses casos", conclui Campbell.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)