VÍDEO: Gracyanne Barbosa mostra técnica de vacuum abdominal e exibe corpo definido

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo em que aparece executando a técnica de vacuum abdominal, um exercício focado no fortalecimento do músculo transverso do abdômen. A gravação, divulgada no Instagram, chocou os seguidores pela aparência da contração abdominal.

Nas imagens, Gracyanne aparece de biquíni azul, exibindo o corpo definido enquanto realiza a contração profunda do abdômen. "Nada substitui o trabalho duro. Vacuum todo dia, pelo menos 5 minutos", escreveu.

O vídeo surpreendeu os seguidores pela forma como o abdômen da influenciadora se contrai de maneira extrema. O vacuum é uma técnica que exige controle da respiração e consciência corporal, promovendo o fortalecimento do músculo transverso do abdômen, que fica na camada mais profunda da região abdominal.

Além do impacto estético, a técnica também é usada para melhorar a postura, a estabilidade do core e auxiliar em reabilitações. A prática consiste em contrair o abdômen ao máximo enquanto se mantém a respiração controlada.