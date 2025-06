Gracyanne Barbosa mostra alongamento nas redes sociais e surpreende fãs pela flexibilidade

A Musa Fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu alguns seguidores no final da última quinta-feira (05/06) ao mostrar a sua rotina de exercícios e um alongamento para lá de curioso. Mesmo numa posição que aparenta ser desconfortável, a ex-BBB 25 aproveitou a oportunidade para mexer no celular. A cena repercutiu nas redes sociais.

Na legenda da publicação, a ex-esposa do cantor Belo escreveu: "Pareço normal, mas faço coisas bem estranhas na academia, parte 1. Inclusive, respondo vocês enquanto alongo". Com uma calça legging amarela, ela não perdeu o bom humor, mesmo tendo que "sofrer" na academia.

Nos comentários, um seguidor brincou: "Flexível é ela hahah". "A gata treina muito", disse outro.

Uma seguidora, surpresa com que Gracy consegue fazer, disse: "Já disse, você tem que ser estudada amiga! Você realmente é a mulher do impossível kkkk". "O bom é que ela mesmo pode se depilar kkkkk", disse outra em tom de brincadeira. Uma fã comentou sobre o look da ex-BBB: “Nunca tinha te visto com esse tom de amarelo. Está maravilhosa!”.

Gracyanne costuma compartilhar a sua rotina intensa de exercício. Mesmo assim, ainda tem gente que fica impressionada com a capacidade da musa.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)