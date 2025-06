Ex-BBB Isabelle Nogueira planta mais de 750 árvores em área desmatada da Amazônia

Em uma iniciativa voltada à preservação ambiental, a ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, realizou nesta sexta-feira (6) o plantio de mais de 750 mudas de árvores nativas na região do Lago do Puraquequara, na zona rural de Manaus, Amazonas. A ação é fruto de uma parceria com a startup Tree Earth e integra o legado sustentável do Festival da Cunhã, evento beneficente que reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena da Amazônia, em maio.

"Trazer a sustentabilidade para o centro do Festival da Cunhã é um compromisso com a nossa floresta, com o nosso povo e com as próximas gerações. Saber que cada passo da nossa celebração vai gerar vida na Amazônia me enche de orgulho. Festival sustentável de verdade, é assim que se faz", destacou Isabelle.

Além da ação ambiental, o festival arrecadou cerca de 30 toneladas de alimentos para comunidades afetadas pelas mudanças climáticas. Com ingressos gratuitos, o evento contou com apresentações de artistas locais e o show da dupla Maiara & Maraisa, valorizando a cultura manauara.

A iniciativa foi viabilizada pela Tree Earth, plataforma desenvolvida na própria Amazônia que une inovação e protagonismo local. O aplicativo permite o reflorestamento remunerado e monitorado por satélite, com a participação ativa de populações ribeirinhas. Por meio da tecnologia, é possível acompanhar o crescimento das mudas.