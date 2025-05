Isabelle Nogueira é a nova embaixadora da Natura e vai representar a Amazônia em campanhas nacionais

A Natura anunciou a influenciadora Isabelle Nogueira, natural de Manaus (AM), como nova embaixadora das linhas de perfumaria, cuidados com o rosto e corpo. Conhecida por sua atuação como Cunhã-Poranga do Boi Garantido e por ter sido finalista do Big Brother Brasil 24, Isabelle passa a integrar o seleto grupo de representantes da marca, ao lado de nomes como Taís Araujo, Maísa, IZA, Simone Mendes e Fernanda Souza.

Representatividade amazônica na beleza brasileira

Com forte ligação à cultura do Norte, Isabelle leva para as campanhas da Natura elementos de identidade regional e valorização da ancestralidade. Ela celebra o novo momento como uma realização pessoal e profissional.

“Sempre acreditei na força da natureza e me tornar embaixadora da Natura é mais do que uma conquista profissional, é um verdadeiro encontro com a minha essência”, afirmou Isabelle. “A Natura representa cuidado, ancestralidade, força feminina e respeito à natureza, valores que carrego comigo em cada passo da minha trajetória.”

Marca reforça conexão com a Amazônia

A diretora de marketing da Natura, Denise Coutinho, destacou que a escolha da influenciadora reflete o compromisso da empresa com a diversidade e com a valorização da cultura amazônica.

“Isabelle carrega a essência do Norte: força, beleza, tradição e orgulho. Sua trajetória inspira e conecta com os valores da Natura, que há mais de 25 anos constrói relações com as comunidades amazônicas”, afirmou Denise.

Com a chegada de Isabelle, a Natura amplia sua estratégia de comunicação com foco em representatividade, sustentabilidade e empoderamento feminino, reforçando a presença da região Norte no cenário nacional de beleza.