Isabelle Nogueira usa looks regionais para o Festival Psica com stylist do paraense Neto Navarro

Isabelle Nogueira está em Belém para passar o fim de semana. A Cunhã Poranga se apresentou nesta sexta-feira (13), junto com o Boi Garantido, no Festival Psica. Porém, agora ela permanece na cidade para curtir o evento.

Sempre ligada em moda, mas principalmente em moda regional, Isabelle Nogueira usa neste sábado (14), mais uma peça feita por profissionais locais. Para os dois dias de festival a Cunhã Poranga teve assessoria do stylist paraense Neto Navarro, que atualmente mora na Europa.

De forma online, eles pensaram nos dois looks de Isabelle, que tivessem a cara da ex-BBB, mas que foram representativos. De acordo com Neto, que irá vestir também a influenciadora Dina Carmona e a cantora Zaynara.

Para hoje, Isabelle usa um corset “Coração da Floresta”. A peça é da marca de J’n’KEY de Jomaique Melo e foi feita com restos de tecido. Todo pintado à mão, o corset carrega na arte a floresta amazônica com inspiração na folha do Tamba - Tajá, planta encantada e lendária que possui uma história amor grandiosa, que venceu os limites da vida e da morte.

Corset Coração da Floresta da marca J’n’KEY de Jomaique Melo. (Reprodução)

Jomaique Melo confecciona looks maximalistas e com conceitos regionais, usando ô Upcycling como método de reaproveitamento.

“Esse feat com a Isabelle só ocorreu por conta da Dina Carmona. Como eu trabalho há anos com ela, juntos fizemos a identidade visual dela e construímos dezenas de looks. A Isabelle conversou com a Dina sobre a possibilidade de se vestir com peças locais e ela me indicou. Com a Zaynara, a gente já trabalha há um ano juntos, mas nunca nos vimos, nosso contato é online, mas tem dado super certo”, conta Neto Navarro.

Na sexta-feira (13), o stylist também apostou em um corset para Isabelle. A peça sustentável foi assinada por Erick Avellar (@avellarshop ). O corset vermelho exclusivo, inspirado nas flores amazônicas, foi confeccionado com a reutilização de aproximadamente cinco garrafas PET, que também deram origem aos adornos e brincos usados no look.

A criação uniu sustentabilidade e sofisticação, reafirmando o compromisso da Avellar em transformar resíduos em moda de impacto.

Isabelle Nogueira usa corset vermelho exclusivo, inspirado nas flores amazônicas e confeccionado com a reutilização de aproximadamente cinco garrafas PET, confeccionado por Erick Avellar. (Reprodução)